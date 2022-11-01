皇家禮炮首次推出NFT獨家威士忌 27年單桶陳釀問世

有近70年歷史的陳年蘇格蘭威士忌品牌皇家禮炮（Royal Salute），宣布與BlockBar.com合作，首次推出全新獨家NFT版本威士忌——「皇家禮炮27年單桶陳釀」。這315瓶來自同一個單桶的陳釀，只在BlockBar.com獨家銷售，於11月1日格林威治標準時間晚上10點開賣。每瓶NFT的售價為965美元（約 0.74 ETH），買家可使用以太坊或信用卡付款，並在10分鐘內結賬。

「皇家禮炮27年單桶陳釀」不僅是皇家禮炮的第一個BlockBar獨家NFT威士忌，還展示了蘇格蘭威士忌的創新製作方法——單桶完成混合酒製作過程。酒桶在存放雪莉酒長達18個月後，首次注入這一醇厚威士忌精釀，並靜置存放6年。在酒體成熟、吸收了木桶的濃郁風味後，酒液再被平均注入315個珍貴酒瓶中，以獨立NFT的形式發售。

為了貼合皇家禮炮豐富的歷史以及創新的威士忌混合方法，皇家禮炮調酒大師 Sandy Hyslop 特製出「皇家禮炮27年單桶陳釀」，以複雜的味道吸引大眾味蕾。這款酒含有黑巧克力甘納許、成熟的李子和新鮮出爐的薑餅味道，與黑太妃糖、佛羅倫斯餅乾、莫雷羅櫻桃果醬和肉桂的香味相得益彰，還有淡淡的香料味，餘味令人回味無窮。

顧客購買「皇家禮炮27年單桶陳釀」後，實體酒品將由BlockBar保管，產品真偽的證明紀錄會以電子證書的形式，保存在區塊鏈中。買家可以選擇「銷毀」NFT兌換實體酒釀，將其從BlockBar的安全倉庫，運送到目的地。買家亦可在 BlockBar.com平台上安全交易NFT，贈送予他人，或在他們的虛擬酒吧中展示。其中兩位「皇家禮炮27年單桶陳釀」買家，有機會享受VIP之旅，包括在蘇格蘭住宿一晚和品嚐皇家禮炮庫存中最稀有的成熟威士忌。買家可於2023年 11月1日起可兌換，不包括旅費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康