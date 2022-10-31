1套124萬！帝亞吉歐PRIMA & ULTIMA極奢原酒第三章上市

帝亞吉歐繼2020年及2021年先後推出全球限量Prima & Ultima極奢原酒系列，深獲全球威士忌行家青睞後，今年再度推出Prima & Ultima極奢原酒系列第三章，同時囊括帝亞吉歐旗下兩間最知名傳奇酒廠——Brora和Port Ellen的珍稀酒液，全球僅317套，台灣地區發行45套，每套售價124萬元。

由首席調酒師Craig Wilson接任操刀，延續兩位知名調酒師Maureen Robinson和Jim Beveridge對於工藝精神的堅持，精選8支珍稀的高年份威士忌，為展現奢華調酒工藝的Prima & Ultima極奢原酒系列第三章，以「A Moment in Time封存永恆時光」為主題，讚頌每個酒廠最具意義的每個重要時刻。

憑藉著首席調酒師Craig Wilson對帝亞吉歐旗下酒廠的熟稔了解，從人氣酒廠Talisker泰斯卡、The Singleton of Glen Ord蘇格登、Lagavulin樂加維林、Port Ellen和Brora，以及精選三間首次亮相的酒廠——Cragganmore 、Royal Lochnagar 及Mannochmore當中，挑選頂級威士忌，提供藏家們探索既是「第一」也是「最後」的奢華限量佳釀作品。

此次Diageo Rare & Exceptional團隊，特別安排威士忌大師林一峰、羅芙奧藝術集團藏酒部副總經理唐維怡與威士忌酩家們，一同參與首場極奢原酒品酩盛宴。透過品酩與交流，一窺威士忌在收藏及投資挑選上有哪些值得關注的看點。

在對談的過程當中林一峰表示：「構成投資標的珍稀威士忌必須滿足『極限量』與『高年份』這兩個元素，而帝亞吉歐Prima & Ultima極奢原酒，不管是酒廠及年份的選擇都是千萬中擇一的完美之選，絕對是投資市場最獨一無二的標的。」

唐維怡則表示：「近幾年來的拍賣會當中，威士忌拍品的標價上漲程度大幅提升，特別是罕見甚至是消失的酒廠出產的酒液更增添威士忌拍品的夢幻程度，此次Prima & Ultima極奢原酒第三章，Port Ellen與Brora的同時現身，相信會在威士忌投資的市場引起巨大的迴響。」

帝亞吉歐Prima & Ultima極奢原酒系列，一代比一代更加精彩，這次的第三章首度加入罕見的1981年Brora單一麥芽威士忌和1980年Port Ellen單一麥芽威士忌。

Craig Wilson表示：「為了祝賀英國女王登基邁入白金禧年，我挑選了最後一桶1980年的Port Ellen，其入桶時間正是女王親臨拜訪酒廠那一年。」而隨著英國女王辭世，這一桶絕響的Port Ellen也將成為絕響。

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