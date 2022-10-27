快訊

超越藍綠？苗栗派系恩怨大過政黨 黃派分裂引爆大亂鬥

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄市民送「辣椒炒蛋」！1010湘食堂首度插旗港都

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
臭豆腐肥腸阿干鍋。圖／瓦城泰統提供
臭豆腐肥腸阿干鍋。圖／瓦城泰統提供

繼於遠百信義開出首店之後，瓦城旗下的「1010湘食堂」，即將於10月28日在高雄SOGO開設第二間分店。為慶祝新店開幕，高雄市民憑身份證消費滿額，就可贈送「辣椒炒蛋」1份，現賺260元；SOGO會員滿額則可獲贈「甘蔗青茶」2杯。

瓦城旗下的「1010湘」主打中式湘菜料理，並看準年輕市場對於中菜的喜愛度提昇，於2019年推出全新型態品牌「1010湘食堂」，首店位於遠百信義店，打造兼容復古與潮流的用餐氣氛，並提供「臭豆腐肥腸阿干鍋」、「神仙孜然肋排骨」、「松子牛肉年糕」、「棒棒蝦」、「東安仔雞」等招牌料理。

第二間1010湘食堂，將於10月28日進駐重新開幕的SOGO百貨高雄店。為慶祝新店開幕，11月1日至11月30日平日期間，憑高雄市身分證內用或外帶消費滿1,200元，即贈經典湖南家常菜「辣椒炒蛋」1份，價值260元；SOGO會員內用消費滿1,200元，出示SOGO APP會員卡，則贈「甘蔗青茶」2杯，價值240元。除此之外，開幕期間更推出「酥炸口水雞」、「宮保雞丁」及「超級麻婆豆腐」3道限定新菜。

使用40種香料調味的「神仙孜然肋排骨」。圖／瓦城泰統提供
使用40種香料調味的「神仙孜然肋排骨」。圖／瓦城泰統提供
高雄首間「1010湘食堂」將在10月28日進駐SOGO百貨高雄店。圖／瓦城泰統提供
高雄首間「1010湘食堂」將在10月28日進駐SOGO百貨高雄店。圖／瓦城泰統提供
選用鮮蝦泥製作而成的「棒棒蝦」。圖／瓦城泰統提供
選用鮮蝦泥製作而成的「棒棒蝦」。圖／瓦城泰統提供

SOGO 甘蔗 高雄市

延伸閱讀

廢棄鳳梨葉變環保吸管 高雄大樹區農民展現金頭腦

高雄國際食品展11國來台參展 掀土洋大戰

輕軌因高雄富邦馬拉松延後3小時發車 有網友不滿批離譜

侯友宜、韓國瑜助攻柯志恩 敲定這2天來高雄輔選

相關新聞

3歲女童擦修護霜竟性早熟 產品驗出雌激素急回收

驚傳孩童使用修護霜出現「性早熟」。馬偕兒童醫院兒童內分泌科主治醫師黃世綱近日於臉書PO文指出，近期門診收治不少2至3歲幼...

7-ELEVEN最新六日好康價三角飯糰、熱狗、雞胸肉都在列

7-ELEVEN最新「六日好康價」來囉！10月29日至10月30日於7-ELEVEN門市購買三角飯糰貼品品項任選2件送茶...

完成超高難度業界創舉 星宇航空3機編隊空中合影

星宇航空首架A350-900即將於今日下午抵台，機隊A321neo、A330neo及A350完整機隊宣告正式到齊。為展現...

2022「歡迎光林」光影綠廊 今日在林口OUTLET開幕點燈

新北市2022「歡迎光林」將於今日下午5點30分，在林口三井OUTLET中央廣場舉辦開幕點燈儀式，現場邀請人氣偶像鬼鬼吳...

台灣也能賞銀杏 高鐵假期造訪中部秘境

台灣高鐵推出高鐵假期中部遊程，將走訪杉林溪、武岫等秘境，還有獨家夜間觀星活動，是國旅的絕佳選擇。

記得抬頭！月全食掩天王星11月8日登場 錯過再等兩千年

台北市立天文科學教育館表示，11月8日將可看到「月全食」奇景，這次的全食階段剛好又發生台北市立天文科學教育館表示，11月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。