高雄市民送「辣椒炒蛋」！1010湘食堂首度插旗港都

繼於遠百信義開出首店之後，瓦城旗下的「1010湘食堂」，即將於10月28日在高雄SOGO開設第二間分店。為慶祝新店開幕，高雄市民憑身份證消費滿額，就可贈送「辣椒炒蛋」1份，現賺260元；SOGO會員滿額則可獲贈「甘蔗青茶」2杯。

瓦城旗下的「1010湘」主打中式湘菜料理，並看準年輕市場對於中菜的喜愛度提昇，於2019年推出全新型態品牌「1010湘食堂」，首店位於遠百信義店，打造兼容復古與潮流的用餐氣氛，並提供「臭豆腐肥腸阿干鍋」、「神仙孜然肋排骨」、「松子牛肉年糕」、「棒棒蝦」、「東安仔雞」等招牌料理。