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高雄市民送「辣椒炒蛋」！1010湘食堂首度插旗港都
繼於遠百信義開出首店之後，瓦城旗下的「1010湘食堂」，即將於10月28日在高雄SOGO開設第二間分店。為慶祝新店開幕，高雄市民憑身份證消費滿額，就可贈送「辣椒炒蛋」1份，現賺260元；SOGO會員滿額則可獲贈「甘蔗青茶」2杯。
瓦城旗下的「1010湘」主打中式湘菜料理，並看準年輕市場對於中菜的喜愛度提昇，於2019年推出全新型態品牌「1010湘食堂」，首店位於遠百信義店，打造兼容復古與潮流的用餐氣氛，並提供「臭豆腐肥腸阿干鍋」、「神仙孜然肋排骨」、「松子牛肉年糕」、「棒棒蝦」、「東安仔雞」等招牌料理。
第二間1010湘食堂，將於10月28日進駐重新開幕的SOGO百貨高雄店。為慶祝新店開幕，11月1日至11月30日平日期間，憑高雄市身分證內用或外帶消費滿1,200元，即贈經典湖南家常菜「辣椒炒蛋」1份，價值260元；SOGO會員內用消費滿1,200元，出示SOGO APP會員卡，則贈「甘蔗青茶」2杯，價值240元。除此之外，開幕期間更推出「酥炸口水雞」、「宮保雞丁」及「超級麻婆豆腐」3道限定新菜。
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