肯德基、台酒再度聯手 「台酒花雕紙包雞」回來了

肯德基繼去年推出大獲好評的「台酒花雕紙包雞」後，今年再度與台酒合作攜手傳香，將於10月25日至12月5日期間推出限定新品「台酒麻油紙包雞」，這次還特別附上台酒紅標料理米酒包，可依喜好斟酌添加，搭配期間限定的麻油風味飯，誘人食指大動，讓舌尖上的溫暖，療癒身心。

肯德基「台酒麻油紙包雞」以在地北斗胡麻油加入薑母爆香後，再倒入台酒紅標純米米酒搭配上等麻油，熬煮成麻油酒香醬，結合鮮嫩雞腿肉，搭配爽口杏鮑菇，採取獨有「紙包雞」封烤技術，以 210˚C 溫控蒸烤並行，藉由密封住的鋁箔紙包循環蒸氣保留鮮嫩雞汁與食材原味；不僅能夠完整封留雞汁與麻油酒香，還有杏鮑菇的爽嫩鮮味更添口感。一打開紙包雞，就能立刻感受到撲鼻的麻油香與酒香，香味瞬間瀰漫全場，讓人食慾大開。