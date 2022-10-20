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肯德基、台酒再度聯手 「台酒花雕紙包雞」回來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
肯德基「台酒麻油紙包雞」鮮嫩雞腿肉結合上等麻油入味，還貼心附上紅標純米料理米酒包可依喜好添加，搭配期間限定推出的麻油風味飯，是不容錯過的台潮美食新體驗。圖／肯德基提供。
肯德基「台酒麻油紙包雞」鮮嫩雞腿肉結合上等麻油入味，還貼心附上紅標純米料理米酒包可依喜好添加，搭配期間限定推出的麻油風味飯，是不容錯過的台潮美食新體驗。圖／肯德基提供。

肯德基繼去年推出大獲好評的「台酒花雕紙包雞」後，今年再度與台酒合作攜手傳香，將於10月25日至12月5日期間推出限定新品「台酒麻油紙包雞」，這次還特別附上台酒紅標料理米酒包，可依喜好斟酌添加，搭配期間限定的麻油風味飯，誘人食指大動，讓舌尖上的溫暖，療癒身心。

肯德基「台酒麻油紙包雞」以在地北斗胡麻油加入薑母爆香後，再倒入台酒紅標純米米酒搭配上等麻油，熬煮成麻油酒香醬，結合鮮嫩雞腿肉，搭配爽口杏鮑菇，採取獨有「紙包雞」封烤技術，以 210˚C 溫控蒸烤並行，藉由密封住的鋁箔紙包循環蒸氣保留鮮嫩雞汁與食材原味；不僅能夠完整封留雞汁與麻油酒香，還有杏鮑菇的爽嫩鮮味更添口感。一打開紙包雞，就能立刻感受到撲鼻的麻油香與酒香，香味瞬間瀰漫全場，讓人食慾大開。

將「台酒麻油紙包雞」搭配期間限定推出的麻油風味飯，便可以大口吃雞、大口扒飯，口感大升級，帶來台潮美食新體驗。除了搭配麻油風味飯，「台酒麻油紙包雞」也可以與玉米濃湯、上校雞塊、咔啦脆雞、原味蛋撻等，組合成不同的套餐，讓今年秋冬與家人朋友相聚，吃出更多新樂趣。

肯德基與台酒再度攜手傳香，推出暖心限定新品「台酒麻油紙包雞」。圖／肯德基提供。
肯德基與台酒再度攜手傳香，推出暖心限定新品「台酒麻油紙包雞」。圖／肯德基提供。
肯德基獨門麻油紙包雞台酒料理米酒包，搭配麻油風味飯更添風味，升級版「雞+酒」新體驗為你的秋冬加溫。圖／肯德基提供。
肯德基獨門麻油紙包雞台酒料理米酒包，搭配麻油風味飯更添風味，升級版「雞+酒」新體驗為你的秋冬加溫。圖／肯德基提供。
肯德基「台酒麻油紙包雞」，搭配期間限定麻油風味飯，飽腹系療癒的美味，還有各種搭配創意吃法，讓相聚時光更添樂趣。圖／肯德基提供。
肯德基「台酒麻油紙包雞」，搭配期間限定麻油風味飯，飽腹系療癒的美味，還有各種搭配創意吃法，讓相聚時光更添樂趣。圖／肯德基提供。

肯德基 套餐

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