YOUTUBER恩熙俊也愛！美國傑克丹尼威士忌蘋果口味來了

提到美國傑克丹尼（Jack Daniel's）田納西威士忌，許多人腦海中首先浮現的一定是黑色酒標的傑克丹尼田納西OLD NO.7；不過這次美商百富門台灣分公司所帶來的，是首次引進台灣的全新酒款——傑克丹尼田納西威士忌蘋果口味。

新酒款以傑克丹尼田納西威士忌OLD NO.7為出發，與獨家由Granny Smith（翠綠蘋果）、McIntosh（旭蘋果）和Red Delicious（五爪蘋果）蘋果所製成的脆青蘋果利口酒結合，傑克丹尼威士忌調酒師Jeff Arnett在任時曾表示：「傑克丹尼田納西威士忌蘋果口味，如同為新鮮採摘的蘋果，裝在一杯傑克丹尼田納西威士忌中，同時富有傑克丹尼田納西OLD NO.7的烤橡木味，令人口齒留香回味無窮。」

傑克丹尼田納西威士忌蘋果口味以傑克丹尼田納西威士忌獨一無二的特色，搭配清爽的蘋果，提供清新而滿足的滋味，甜美而大膽。不論是搭配軟性飲料的清爽調酒、和朋友直接輕鬆的shot，亦或是加冰塊簡單綻放絕妙風味，皆能提供大膽濃烈、清新、順口的味蕾享受，尾韻順滑、果味濃郁，令人驚艷。

發表會現場邀請到新生代創作歌手派偉俊表演最新創作，高人氣YOUTUBER恩熙俊則化身主持人帶領現場互動，現場還規劃了傑克丹尼蘋果風味棉花糖，製作出蘋果造型與蘋果風味的棉花糖，加上傑克丹尼威士忌蘋果風味輪富有的熱帶水果、香甜香草、濃郁焦糖作為點綴，現場每個人都想帶一支回家。