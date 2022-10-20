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YOUTUBER恩熙俊也愛！美國傑克丹尼威士忌蘋果口味來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
傑克丹尼蘋果風味棉花糖，現場每個人都想帶一支回家。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
傑克丹尼蘋果風味棉花糖，現場每個人都想帶一支回家。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

提到美國傑克丹尼（Jack Daniel's）田納西威士忌，許多人腦海中首先浮現的一定是黑色酒標的傑克丹尼田納西OLD NO.7；不過這次美商百富門台灣分公司所帶來的，是首次引進台灣的全新酒款——傑克丹尼田納西威士忌蘋果口味。

新酒款以傑克丹尼田納西威士忌OLD NO.7為出發，與獨家由Granny Smith（翠綠蘋果）、McIntosh（旭蘋果）和Red Delicious（五爪蘋果）蘋果所製成的脆青蘋果利口酒結合，傑克丹尼威士忌調酒師Jeff Arnett在任時曾表示：「傑克丹尼田納西威士忌蘋果口味，如同為新鮮採摘的蘋果，裝在一杯傑克丹尼田納西威士忌中，同時富有傑克丹尼田納西OLD NO.7的烤橡木味，令人口齒留香回味無窮。」

傑克丹尼田納西威士忌蘋果口味以傑克丹尼田納西威士忌獨一無二的特色，搭配清爽的蘋果，提供清新而滿足的滋味，甜美而大膽。不論是搭配軟性飲料的清爽調酒、和朋友直接輕鬆的shot，亦或是加冰塊簡單綻放絕妙風味，皆能提供大膽濃烈、清新、順口的味蕾享受，尾韻順滑、果味濃郁，令人驚艷。

發表會現場邀請到新生代創作歌手派偉俊表演最新創作，高人氣YOUTUBER恩熙俊則化身主持人帶領現場互動，現場還規劃了傑克丹尼蘋果風味棉花糖，製作出蘋果造型與蘋果風味的棉花糖，加上傑克丹尼威士忌蘋果風味輪富有的熱帶水果、香甜香草、濃郁焦糖作為點綴，現場每個人都想帶一支回家。

現場同時邀請台南當紅酒吧「籠裏Bar Lonely」創辦人智勝，帶來多款傑克丹尼蘋果威士忌的專屬調酒，「Jack Daniel's Apple Fizz」以蘇打水、檸檬片搭配傑克丹尼威士忌蘋果口味作為迎賓酒；一樣是傑克丹尼蘋果威士忌作為基底，加上茉莉迎香包種青茶、百香果、金桔、蜂蜜調製而成的「青森睡魔」，以及另外兩款使用傑克丹尼田納西威士忌經典OLD No.7 以及傑克丹尼威士忌蜂蜜口味製成的風味特調，展現傑克丹尼旗下酒款的多元特色。

高人氣YOUTUBER恩熙俊（左）、美商百富門亞洲區品牌大使斐思衛（Stuart Fear）（中）、美商百富門台灣分公司總經理陳宏瑋（Rack Chen）齊聚發表會現場。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高人氣YOUTUBER恩熙俊（左）、美商百富門亞洲區品牌大使斐思衛（Stuart Fear）（中）、美商百富門台灣分公司總經理陳宏瑋（Rack Chen）齊聚發表會現場。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
新生代創作歌手派偉俊蒞臨現場，演唱最新創作。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
新生代創作歌手派偉俊蒞臨現場，演唱最新創作。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
傑克丹尼田納西威士忌蘋果口味首次引進台灣，建議售價739元。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
傑克丹尼田納西威士忌蘋果口味首次引進台灣，建議售價739元。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
傑克丹尼蘋果威士忌的專屬調酒「青森睡魔」、「炎の巨人」、「蜜蜂峽谷」（左起）。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
傑克丹尼蘋果威士忌的專屬調酒「青森睡魔」、「炎の巨人」、「蜜蜂峽谷」（左起）。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台南當紅酒吧「籠裏Bar Lonely」創辦人智勝，帶來多款傑克丹尼蘋果威士忌的專屬調酒。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台南當紅酒吧「籠裏Bar Lonely」創辦人智勝，帶來多款傑克丹尼蘋果威士忌的專屬調酒。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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