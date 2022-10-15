義大利酒王酒后佐餐！星廚X酒評家 強強聯手的盛宴

餐飲界的強強聯手，再現一樁。寒居酒店「BeGood」、台北喜來登「安東廳」攜手歐盟農業認證D.O.C.G、義大利美食教育中心CLUBalogue，以及義大利酒王官方公會Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe Roero合作，由義大利官方籌集來自上百家具歷史的知名酒莊、逾三百款不同義大利酒王特級葡萄園的巴洛羅紅酒空運來台，於10月14日起舉辦共16場評飲盛宴，搭配限定套餐每套3,580元，每場皆可品飲7款以上、市價5至9萬的頂級義大利酒王酒后，甚至有機會品飲「Vietti：Barolo DOCG, Rocche di Castiglione 2016」(價值約16,000元)、「Gaja：Barolo DOCG, Sperss 2016」(價值約13,000元)等，每場酒款皆不重複，即日起開放預訂。

記者會當天，16場品飲盛宴幾已全數預定額滿，只剩零星座位。酒王與酒后魅力無限之外，國際酒評家黃筱雯Xiaowen Huang將參與每場餐會，帶領品飲；而米其林星廚林明健與安東廳主廚張守義兩大團隊聯手，也讓人期待。

「你喝的是男生？還是女生？」黃筱雯以輕鬆有趣的開場，引領入門。她說，義大利「酒王」單寧充沛，熱帶水果味道濃郁且綿延；「酒后」果香氣息相對輕柔迷人，「男女生風味的差異，在於土讓鈣含量不同，選酒也因人喜好，沒有絕對；只要你喜歡，就是好酒。」

義大利西北部皮爾蒙特省(Piemonte)是世界著名的葡萄酒產地之一，當地以義大利酒王巴洛羅紅酒(Barolo D.O.C.G.)和義大利酒后巴爾芭萊斯克紅酒 (Barbaresco D.O.C.G.)最為知名。酒王產區涵蓋11個小城鎮、超過300家葡萄酒莊。國際酒評家黃筱雯在宴席中為大家挑酒、也說酒。

第一道先以BeGood特色的「烤薄餅」揭開序幕，有嚼勁，帶著炭烤燻香，搭配各具風味的自製鷹嘴豆泥醬及番茄洋菇醬，兩款醬料各有特色、滋味豐富，面前兩支酒王與酒后，黃筱雯說，可以任意組搭，喜歡就對了。

「香煎鴨肝」佐以自製酸櫻桃醬、糖漬開心果，內臟與酸櫻桃本身的風味，與紅酒中飽滿的櫻桃紅莓果香或草本植物的迷人香氣，可說是渾然天成的組合。「熟成鴨胸」特選宜蘭豪野鴨，搭配西班牙臘腸、蔬菜燉製的法國綠扁豆、紅酒醬汁，外皮脆香，肉質軟嫩，與義大利紅酒又是一場新的對話。

連飲5款，最後2支酒尤其印象深刻，黃筱雯說，想平衡油膩，可搭第6支「不經木桶的自然酒」；炭烤頂級肋眼上桌，豐滿的油脂正對壓軸的陳釀10年Barolo Riserva特級陳年酒王，美妙單寧酸與油脂完美化開，像口中的天成佳作，無須多言就是極致。

相關資訊可洽安東廳：02-2321-1818、BeGood：02-2564-3577。

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