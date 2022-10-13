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3至9%的微醺 日本超人氣沙瓦「檸檬堂」3種風味首登台

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
可口可樂公司首度引進日本超人氣檸檬氣泡沙瓦品牌「檸檬堂」。圖／可口可樂公司提供
可口可樂公司首度引進日本超人氣檸檬氣泡沙瓦品牌「檸檬堂」。圖／可口可樂公司提供

日本掀起熱潮的超人氣日式檸檬氣泡沙瓦品牌「檸檬堂」，即起在台限定上市。「檸檬堂」也是可口可樂公司全球首款檸檬沙瓦酒類品牌，首發引進3款風味，包括經典檸檬沙瓦、蜂蜜檸檬沙瓦、鬼檸檬沙瓦，清爽解膩的檸檬風味搭配不同酒精濃度，即起於7-ELEVEN限時限量推出，上市期間也同步推出嘗鮮優惠價。

「檸檬堂」（Lemon-Dou）研發靈感來自於日本居酒屋的經典飲品─檸檬沙瓦，採用獨門前割檸檬製法，細磨整顆檸檬，再將檸檬連皮浸漬於酒中，融入清爽的氣泡水後，製成絕妙好喝的檸檬沙瓦。

酒精濃度3%的「蜂蜜檸檬沙瓦」，蜂蜜的香氣融合檸檬的酸度，酸甜平衡且富有層次的清爽口感；「經典檸檬沙瓦」蘊含5%酒精濃度，以整顆檸檬壓萃和浸漬於燒酒調製而成，搭配暢快的氣泡口感，經典又解膩；酒精濃度最高的「鬼檸檬沙瓦」，9%的濃度適合喜愛濃郁檸檬滋味與渾厚酒感的消費者。

3款新品不僅帶來多層次的飲用口感，在商品包裝上也完美復刻日式風格，彷彿置身日本居酒屋喝到現製的檸檬沙瓦。此外，即日起至11月1日於7-ELEVEN購買350毫升「檸檬堂」經典檸檬沙瓦、「檸檬堂」蜂蜜檸檬沙瓦及「檸檬堂」鬼檸檬沙瓦，任選3罐85折。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「檸檬堂」三款日式氣泡沙瓦，微醺酸甜、清爽解膩的口味，滿足喜愛檸檬沙瓦的消費者的期待。圖／可口可樂公司提供
「檸檬堂」三款日式氣泡沙瓦，微醺酸甜、清爽解膩的口味，滿足喜愛檸檬沙瓦的消費者的期待。圖／可口可樂公司提供

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