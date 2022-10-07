三芝遊客中心新展示館明開放 山海、櫻花造景光影美境

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
三芝遊客中心新展示館明開放，山海、櫻花造景光影美境。圖／北觀處提供
三芝遊客中心新展示館明開放，山海、櫻花造景光影美境。圖／北觀處提供

為了推廣三芝美景及觀光資源，交通部觀光局北觀處完成三芝遊客中心展示館更新，打造多項結合造景與投影的沉浸式氛圍體驗裝置，以「三芝尋旅，山海戀櫻」為名，新場館明天周末開放，邀請民眾感受山海、櫻花造景的美境。

三芝遊客中心位於群山環繞的山坡地上，全區視野遼闊，環山擁海和櫻花吸引不少遊客造訪。遊客中心內有大片草皮適合全家大小野餐漫步、備有洗手間及咖啡廳讓遊客在途中休憩充電，適合假日北海岸小旅行探訪。

北觀處陳美秀處長表示，三芝不僅擁有知名的淺水灣海濱公園和春天的櫻花季，更有著翠綠的梯田景觀，以及極具特色的中正路八哥大道，有許多值得遊客親身體驗的觀光資源。

館內「夢境之櫻」區以3棵櫻花樹造景，搭配奇幻絕美的櫻花投影，拍出無死角的美照；「療癒之海」區，即時演算動畫在10分鐘內呈現日出到日落的海濱風光，坐著就能看遍一日天色變幻；「靠山吃山」以梯田生態AR與投影餐桌，帶你認識當地物產。

相關旅遊活動及資訊請參閱:

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw/

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三芝遊客中心新展示館明開放，山海、櫻花造景光影美境。圖／北觀處提供
三芝遊客中心新展示館明開放，山海、櫻花造景光影美境。圖／北觀處提供
三芝遊客中心新展示館明開放，山海、櫻花造景光影美境。圖／北觀處提供
三芝遊客中心新展示館明開放，山海、櫻花造景光影美境。圖／北觀處提供
三芝遊客中心新展示館明開放，山海、櫻花造景光影美境。圖／北觀處提供
三芝遊客中心新展示館明開放，山海、櫻花造景光影美境。圖／北觀處提供

櫻花季 咖啡廳 夢境

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