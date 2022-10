賀！2022世界50大酒吧揭曉 台灣Indulge名列第82位

全球酒吧界最高獎項盛事「世界50大酒吧(The World's 50 Best Bars)」2022年最新獲獎名單揭曉,揮別疫情陰霾,歐洲酒吧成為本屆最大贏家,由去年獲得第三名、位於西班牙巴賽隆納的Paradiso奪冠、第二名則由英國倫敦的Tayer+Elementary拿下。亞洲酒吧共有8家進入前50名,台北的Indulge Experimental Bistro,為台灣守住前百大席次,獲選第82名。

Indulge Experimental Bistro由三次世界調酒冠軍王偉勳(Aki Wang)團隊打造,積極融合台灣元素,打造世界級雞尾酒與料理,是台灣唯一同時榮獲《米其林指南》、以及「世界與亞洲50大」肯定的餐酒館。Indulge Experimental Bistro表示:「在團隊的努力下,我們再次回到榜單,感謝大家不離不棄的一直支持我們。」

結合純淨水源與圓潤氣泡的沛綠雅氣泡天然礦泉水,自2018年起成為「世界50大酒吧」與「亞洲50大酒吧」的官方贊助。2022年世界揮別疫情陰霾,跨國旅行也得以逐漸回歸,沛綠雅與「世界50大酒吧」感受到這股業界復甦浪潮,首次走出倫敦,移師去年於前50名中有3家酒吧入選的巴賽隆納,於10月4日盛大舉行頒獎典禮,更結合當地多家知名酒吧,推出巴賽隆納第一個調酒週活動,要盛大歡迎酒客回歸。由於過去兩年國際旅行仍有部分受限,今年參與盛會的投票者,依舊可在每人擁有的7票中,最多投下5票位於居住地的酒吧。2022年的排名,共由650位來自全球28個地區的匿名專業品酒人士投票選出。

頒獎典禮還揭曉首屆50 Best Bar The Blend Scholarship獎學金的獲獎者。沛綠雅與「世界50大酒吧」在 Covid-19期間持續應援全球酒吧業界,不只透過50 Best Recovery陸續募集超過129萬美元,更在今年成立獎學金,開放世界各地 21 歲以上具專業經驗的新銳調酒師爭取,最終獲獎的英國調酒師Drew Fleming將獲得在去年排名世界第1的倫敦The Connaught與排名第10的紐約Katana Kitten酒吧兩階段實習的機會。

長期作為「世界/亞洲50大酒吧」合作品牌,及疫情期間消費者飲水、調飲的忠實夥伴,慶祝2022世界50大酒吧回歸,不只在巴賽隆納與當地酒吧Bobby's Free合作推出一款包含蘆薈、青蘋果、薑汁與抹茶的氣泡調飲,兼具風味與健康,在台灣,也配合這次的風格調飲挑戰推出3款高顏值健康系氣泡飲,搭配多款本地鮮果、香草及各種酒精、無酒精飲品,暢飲玩味變化多元,不含糖零熱量,輕鬆窈窕無負擔、健康美味零死角。

有興趣的消費者,除了能夠親自參與風格調飲挑戰外,即日起至12月15日止(以主辦單位公告為準)於活動官網:https://flavor-challenge-perrier.ilovewater.com.tw/票選心中最愛風格調飲,即可參加「投票好禮二重抽」,中獎名單將於12月23日公布,獎品包括苗栗泰安觀止雙人住宿券、沛綠雅品牌Mini冰箱、沛綠雅氣泡天然礦泉水、沛綠雅獨家水果風味水禮盒附村上隆聯名帆布袋等豐富獎項;而至活動官網登錄指定通路購買沛綠雅水果風味氣泡水任3件(含)以上之實體或電子發票,更可參加「加碼三重抽、月月抽好禮」活動,中獎名單分別於10月17日(一)、11月15日(二)、12月15日(四)公布於活動網站,Marshall 藍芽音響、Airpods藍芽耳機、沛綠雅品牌Mini冰箱、沛綠雅獨家水果風味氣泡水禮盒等好禮。

