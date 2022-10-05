比手臂長！30公分「雙色老虎蝦」上桌 還有三色炸豬排

2014年自日本登台的「勝勢豬排」，已經在台經營8週年，期間也不斷為民眾推出不同的當令料理。為慶祝週年慶，即日起至10月16日期間，推出「雙色巨無霸老虎蝦套餐」，吃得到長達30公分巨大老虎蝦，另還有「三色海陸盛合套餐」登場。

霸氣十足的老虎蝦，每隻身長約30公分，被譽為蝦中之王，肉質肥厚飽滿。為了歡慶登台8周年慶，勝勢豬排特別使用專為台灣特製、直送來台的天然紅麴麵包粉、竹炭麵包粉，為裹粉酥炸後的2尾整尾老虎蝦，帶來華麗的雙色外衣，並各自帶來微甜與酥脆的不同風味與口感，每套1,280元，並可加贈2點會員點數。