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比手臂長！30公分「雙色老虎蝦」上桌 還有三色炸豬排
2014年自日本登台的「勝勢豬排」，已經在台經營8週年，期間也不斷為民眾推出不同的當令料理。為慶祝週年慶，即日起至10月16日期間，推出「雙色巨無霸老虎蝦套餐」，吃得到長達30公分巨大老虎蝦，另還有「三色海陸盛合套餐」登場。
霸氣十足的老虎蝦，每隻身長約30公分，被譽為蝦中之王，肉質肥厚飽滿。為了歡慶登台8周年慶，勝勢豬排特別使用專為台灣特製、直送來台的天然紅麴麵包粉、竹炭麵包粉，為裹粉酥炸後的2尾整尾老虎蝦，帶來華麗的雙色外衣，並各自帶來微甜與酥脆的不同風味與口感，每套1,280元，並可加贈2點會員點數。
同步登場的「三色海陸盛合套餐」，則為勝勢豬排首次推出的季節新品。紅麴麵包粉、黑色竹炭麵包粉均來自日本本舖、專為台灣店特別製作。紅麴麵包粉包裹著台灣嘉義養殖的無毒蝦排，具有鮮蝦的濃郁滋味；黑色竹炭粉則選用在「究好豬」的里肌部位，口感扎實且富肉汁。另再搭配黃色麵包粉沾裹口感軟嫩的腰內豬排，營造出「紅、黑、黃」的三色豬排，兼具視覺與味覺享受，每套450元，並贈送點數1點。
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