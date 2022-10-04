快訊

藥華藥5日公開申購 抽中一張現賺逾9萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賈以食日 「翠玉三鮮水餃、麻辣鴨血冬粉水餃」開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
賈靜雯、賈子宸首次合體拍攝賈以食日品牌形象影片。圖／賈以食日提供
賈靜雯、賈子宸首次合體拍攝賈以食日品牌形象影片。圖／賈以食日提供

繼推出家常乾拌麵、常溫調理牛肉麵、個人鴨血鍋物等料理後，「賈以食日」也推出全新「冷凍水餃」系列，包括有「翠玉三鮮」、「麻辣鴨血冬粉」等不同口味。4週年之際，品牌精神領袖賈靜雯、品牌總監賈子宸也首次合體拍攝品牌形象影片，透過畫面講述姐弟倆小時候的故事與回憶。

賈家在80年代於台北市大安區所經營的「天津衛小館」，在地飄香十餘年。為了重現賈爸爸的手藝，本次賈以食日所推出的冷凍水餃，內餡選用台灣豬的前後腿肉，以3：7的比例混合調製而成；外層則是將發酵老麵透過10道層層碾壓製成的麵皮，並以手工捏製成元寶形狀。

其中「翠玉三鮮水餃」選用高麗菜、白菜與前後豬腿肉、蝦仁作為內餡，復刻出賈爸爸的招牌，能一次品嚐到肉、菜、海鮮契合的滋味，每袋20顆，售價239元。「麻辣鴨血冬粉水餃」則是翻玩賈以食日熱銷商品，將鴨血、冬粉與豬肉餡一同包入麵皮之中，擁有麻辣滋味與豐富口感，每袋20顆，售價259元。

賈以食日水餃自10月5日起於官方網站開賣，並於10月中下旬陸續於各大通路販售。為慶祝新品上市，10月5日至11月2日期間，翠玉三鮮水餃2袋＋麻辣鴨血冬粉水餃2袋，優惠價888元。另外為慶祝4週年，10月7日至10月31日，可享全站9折優惠，滿額並贈2023年桌曆。

復刻天津衛招牌口味的「翠玉三鮮水餃」。圖／賈以食日提供
復刻天津衛招牌口味的「翠玉三鮮水餃」。圖／賈以食日提供
賈以食日推出全新「冷凍水餃」系列，包括有「翠玉三鮮」、「麻辣鴨血冬粉」等口味。圖／賈以食日提供
賈以食日推出全新「冷凍水餃」系列，包括有「翠玉三鮮」、「麻辣鴨血冬粉」等口味。圖／賈以食日提供

水餃 品牌

延伸閱讀

賈靜雯、衛斯理穿越時空 見到「爸爸」忍不住當眾淚崩

父討錢母剁豬腳揮刀 前中姐驚被砍手「差點切到肌腱」

冷凍水餃下鍋總黏在一起該怎麼煮？內行解答網喊：煮錯好幾年

人妻泣訴30多歲老公是媽寶「連水餃都不會煮」 遭網友冷回4字

相關新聞

蔥香雞白湯麵、椒麻蒜香牛肉拌麵！ 永心鳳茶新麵食上桌

「永心鳳茶」自2015年開設高雄中山店，主打特色台菜與復古時尚裝潢。自即日起店內也推出「全新麵屋計畫」，主打5款港都風麵...

賈以食日 「翠玉三鮮水餃、麻辣鴨血冬粉水餃」開賣

繼推出家常乾拌麵、常溫調理牛肉麵、個人鴨血鍋物等料理後，「賈以食日」也推出全新「冷凍水餃」系列，包括有「翠玉三鮮」、「麻...

聯名大爆發！vacanza X plain-me、BONNY&READ X 寶可夢

聯名就是擁有1+1大於2的力量。從未推出飾品的台灣著名服裝品牌plain-me與飾品品牌vacanza聯手推出男女日常可...

黑色控必買！IKEA攜手電音天團推聯名 再推環保新玩偶

喜愛潮流設計的人中，有許多是黑色控，IKEA攜手瑞典電音天團Swedish House Mafia，聯名推出OBEGRÄ...

光輝十月！日曜天地推曬衣節 EASY SHOP內衣給女性優惠

10月是國際乳癌防治月，EASY SHOP內衣推出連串的講座活動，呼籲女性注意乳房健康和自我檢測，同時自17至23 日粉...

詠嘆植栽之美 ISSEY MIYAKE斑斕毛織特展令冬日也繽紛

當資訊過度爆炸、地球過度開發的同時，曾有生物學家主張，未來要讓地球復育的契機，或就藏在靜態的植物種子中。ISSEY MI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。