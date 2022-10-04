賈以食日 「翠玉三鮮水餃、麻辣鴨血冬粉水餃」開賣

繼推出家常乾拌麵、常溫調理牛肉麵、個人鴨血鍋物等料理後，「賈以食日」也推出全新「冷凍水餃」系列，包括有「翠玉三鮮」、「麻辣鴨血冬粉」等不同口味。4週年之際，品牌精神領袖賈靜雯、品牌總監賈子宸也首次合體拍攝品牌形象影片，透過畫面講述姐弟倆小時候的故事與回憶。

賈家在80年代於台北市大安區所經營的「天津衛小館」，在地飄香十餘年。為了重現賈爸爸的手藝，本次賈以食日所推出的冷凍水餃，內餡選用台灣豬的前後腿肉，以3：7的比例混合調製而成；外層則是將發酵老麵透過10道層層碾壓製成的麵皮，並以手工捏製成元寶形狀。

其中「翠玉三鮮水餃」選用高麗菜、白菜與前後豬腿肉、蝦仁作為內餡，復刻出賈爸爸的招牌，能一次品嚐到肉、菜、海鮮契合的滋味，每袋20顆，售價239元。「麻辣鴨血冬粉水餃」則是翻玩賈以食日熱銷商品，將鴨血、冬粉與豬肉餡一同包入麵皮之中，擁有麻辣滋味與豐富口感，每袋20顆，售價259元。