159件跨界與共創的藝術 「臺東設計師週」華山開展

「臺東就是個大美術館，不論從花東縱谷、海岸或是南迴，你都可以沉浸在大自然與藝術作品裡，anywhere。」臺東縣副縣長王志輝畫出了一個美好臺東的畫面。而此刻，從臺東移師到臺北的「2022臺東設計師週」正在華山文創園區舉行，王志輝說，「這只是台東文化的一小環，透過跨界，讓大眾看到臺東的創意，也將來自東海岸的美好傳遞到臺北。」

「臺東設計師週」邁入第三年，今年主題為「Mix & Max 藝想無限大」，以跨領域、跨地區、跨世代為核心，邀請國內外知名的藝術家、設計師與12組臺東工藝師合作共創，計畫主持人馬修表示，這些作品展現了台東開放的性格，透過交流碰撞出台東文化的最大值。

熱愛衝浪，笑稱「到台東尋找幸福感」的策展人Daniel Wong，認為自己從海的力量、山與雲之美，大自然的顏色與線條中，找到更多創作元素；副縣長王志輝說，這就是臺東的亮點，縣府也積極的保存台東大自然，這是無可替代、也無法複製的，它讓臺東走出了另一種的藝術風格。

●臺東網搜第一名：藝術

今年的設計師週，是一場所有參與的設計師、藝術家、工藝家及臺東在地學子的「跨界大融合」，副縣長王志輝形容，請不同的大師打造、雕琢臺東這塊璞玉，讓更多人看見；他也希望透過交流與碰撞，讓臺東的藝術工作者也能有自己的商業模式、進而商品化。「就像藍染，過去只在衣服或畫布上，如今也染上了木頭家具，增加更多元的可能。」

在國外旅居30年的知名藝術家江賢二，是另一個讓臺東發亮的故事。副縣長王志輝說，早期他在巴黎、紐約的作品色彩晦暗，來到臺東後，某一天開窗突然看到陽光灑入海中的點點金黃，美景感動了藝術家，自此風格丕變，作品充滿鮮活色彩。

「表演藝術與地景結合」創造臺東新印象，也因為台東位距偏遠，遊客非得多留幾天不可，藝術進而帶動了臺東觀光，融於海天的作品更是打動無數旅人，「所以有一項大數據調查，去年臺東網搜的第一名是藝術，第二名才是熱氣球。」王志輝說，也因此，臺東一年的遊客量早已破千萬。

●東海岸之美透過作品到台北

今年展覽的共創組合，包括設計師田修銓搭配以自然、原味、創造為創作理念的「山野牧人創意木器工作室」，以及藍染為名的「享想恭坊」；時裝設計師吳日云搭配找尋布農傳統編織與刺繡的「阿布斯布農傳統服飾工作室」，及新生代服裝設計團隊「咱有囍」；當代藝術家周世雄搭配以毛線創作的「米麻岸工作室」，及排灣文化為靈感的「阿布金工」。

此外，還有視覺設計師馬賽Kyo搭配擅於手繪、圖文風格溫厚的許佩樺，及排灣族手工藝的「橘色月亮文化工作室」；藝術家陳沛珛搭配以臺東在地資源作為研發創作的核心的「心燈窯坊」，與多材質創作的「台拾壹藝術工作室」；時裝設計師潘怡良搭配回收材質創作的「J 工廠」，與傳遞工藝文化與手作的溫度的「小織部」。

現場展出的159件作品，風格大不相同，媒材也很廣泛，其他不乏臺東的藍天與海浪，或以顏色或是線條，表現臺東之美。

展出資訊 地點：華山1914文化創意產業園區玻璃屋 日期：即日起至10月9日 11:00～21:00 自由入場

作品媒材多取自台東，也展現海洋之美。記者王聰賢／攝影

策展人Daniel Wong(左起)、臺東縣副縣長王志輝、計畫主持人馬修，以論壇形式接軌國際。記者王聰賢／攝影

臺東縣副縣長王志輝形容「臺東就是個大美術館」。記者王聰賢／攝影

「臺東設計師週」即起於華山開展。記者王聰賢／攝影