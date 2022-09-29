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豆腐岬帆船訓練基地、南方澳討海文化館 新亮點今啟用

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地今天揭牌啟用。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地今天揭牌啟用。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣南方澳豆腐岬今起多了新亮點，縣府斥資6500萬元打造兩層樓的宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地，以期扎根基層帆船運動、推廣水上休閒活動，一旁廢棄軍營崗哨經整修升級成南方澳討海文化館，讓民眾更多認識在地故事，今天啟用開放外界走訪。

縣府教育處獲中央經費5200萬元加上縣配合款1300萬元，新建宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地，以基層選手訓練為主，也能作為比賽場地，成為訓練、競賽合一的帆船運動場域。1樓空間是艇庫，2樓有訓練室、多功能教室及淋浴間，以滿足選手的訓練需求。

基地2樓天橋連結一旁曾是廢棄軍營崗哨的南方澳討海文化館，縣府文化局向中央爭取1500萬元整修升級，1樓常設展為南方澳討海文化，也會舉辦年度特展、教育推廣活動，2樓則可飽覽無敵海景，是認識與親近海洋的新興場館。

宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地今天揭牌啟用，縣長林姿妙表揚111年總統盃全國帆船錦標賽宜蘭縣績優選手，期許全新場館空間讓訓練事半功倍，再造佳績，也盼透過運動、文化與產業模式的結合，成為南方澳一處兼具運動與文教的優質場域。

縣府表示，兩處場館均已委外經營，藉此達到最有效運用，宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地未來將進駐餐飲服務，最快11月亮相，今天啟用後，民眾可自由走訪，惟艇庫、訓練室不開放，南方澳討海文化館免費參觀，開館時間為上午9點至下午5點，周三、除夕前一日與當天、公告日休館。

南方澳討海文化館。記者林佳彣／攝影
南方澳討海文化館。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地1樓空間是艇庫。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地1樓空間是艇庫。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣南方澳豆腐岬。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣南方澳豆腐岬。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地連接南方澳討海文化館的天橋，可見無敵海景。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地連接南方澳討海文化館的天橋，可見無敵海景。記者林佳彣／攝影
南方澳討海文化館1樓為常設展。記者林佳彣／攝影
南方澳討海文化館1樓為常設展。記者林佳彣／攝影
縣長林姿妙等人參觀宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地的1樓艇庫。記者林佳彣／攝影
縣長林姿妙等人參觀宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地的1樓艇庫。記者林佳彣／攝影
南方澳討海文化館1樓為常設展。記者林佳彣／攝影
南方澳討海文化館1樓為常設展。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地。記者林佳彣／攝影

宜蘭 林姿妙 文化局

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