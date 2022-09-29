豆腐岬帆船訓練基地、南方澳討海文化館 新亮點今啟用

宜蘭縣南方澳豆腐岬今起多了新亮點，縣府斥資6500萬元打造兩層樓的宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地，以期扎根基層帆船運動、推廣水上休閒活動，一旁廢棄軍營崗哨經整修升級成南方澳討海文化館，讓民眾更多認識在地故事，今天啟用開放外界走訪。

縣府教育處獲中央經費5200萬元加上縣配合款1300萬元，新建宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地，以基層選手訓練為主，也能作為比賽場地，成為訓練、競賽合一的帆船運動場域。1樓空間是艇庫，2樓有訓練室、多功能教室及淋浴間，以滿足選手的訓練需求。

基地2樓天橋連結一旁曾是廢棄軍營崗哨的南方澳討海文化館，縣府文化局向中央爭取1500萬元整修升級，1樓常設展為南方澳討海文化，也會舉辦年度特展、教育推廣活動，2樓則可飽覽無敵海景，是認識與親近海洋的新興場館。

宜蘭縣豆腐岬帆船訓練基地今天揭牌啟用，縣長林姿妙表揚111年總統盃全國帆船錦標賽宜蘭縣績優選手，期許全新場館空間讓訓練事半功倍，再造佳績，也盼透過運動、文化與產業模式的結合，成為南方澳一處兼具運動與文教的優質場域。