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是在哈囉WEEN？臺虎精釀推出季節限定南瓜派風味啤酒
Trick or Drink！臺虎精釀搶在萬聖節前夕推出季節新品「是在哈囉WEEN」，用最應景的南瓜派風味啤酒，大玩萬聖節Cosplay派對。新品將於10月1日（六）於家樂福、大潤發、city super、新光三越超市、微風超市、誠品知味市集上市。
萬聖節的經典象徵非南瓜燈莫屬，「是在哈囉WEEN」酒標設計以此為靈感，乍看之下瓶身單純使用大片橘色色塊為視覺，但一將罐身放置黑暗處便會顯露出使用夜光油墨印製的趣味鬼臉和Trick or Drink字串，有趣的印製效果讓酒標搖身一變南瓜燈，更推出六款夜光鬼臉彩蛋歡迎蒐集。
「是在哈囉WEEN」散發香甜濃郁的南瓜香，輔以微微的肉桂、辛香料氣息挑逗味蕾，為整體風味點綴出飽滿層次，酒感溫潤之餘更嚐得到派皮般的綿密口感，伴隨淡淡的焦糖、麥芽香氣柔和收尾，像萬聖節最具代表性的經典糕點「南瓜派」一樣綿軟香濃超誘人，更讓人迫不及待萬聖節到來。
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