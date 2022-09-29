是在哈囉WEEN？臺虎精釀推出季節限定南瓜派風味啤酒

Trick or Drink！臺虎精釀搶在萬聖節前夕推出季節新品「是在哈囉WEEN」，用最應景的南瓜派風味啤酒，大玩萬聖節Cosplay派對。新品將於10月1日（六）於家樂福、大潤發、city super、新光三越超市、微風超市、誠品知味市集上市。

萬聖節的經典象徵非南瓜燈莫屬，「是在哈囉WEEN」酒標設計以此為靈感，乍看之下瓶身單純使用大片橘色色塊為視覺，但一將罐身放置黑暗處便會顯露出使用夜光油墨印製的趣味鬼臉和Trick or Drink字串，有趣的印製效果讓酒標搖身一變南瓜燈，更推出六款夜光鬼臉彩蛋歡迎蒐集。