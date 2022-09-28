壽司郎鮭魚3貫40元！全新「鮭山島」堆滿鮭魚肉＋魚卵

來自日本、曾經引發全台「鮭魚之亂」的「壽司郎」，自即日起再度以民眾喜愛的「鮭魚」為主題，推出一系列期間限定料理。其中包含使用大量鮭魚生魚片、生鮭魚丁與鮭魚卵堆砌而成的「鮭山島」，以及多款特色品項。活動期間，還有「鮭魚壽司3貫40元」的限時優惠，適合民眾嘗鮮。

9月28日至10月16日期間，壽司郎打造一系列期間限定餐點。首度推出的「鮭山島」，即是在2球壽司飯上，鋪上約1.5貫用量的鮭魚丁、4片鮭魚生魚片，還有約1貫用量的鮭魚卵，堆砌出豪華的鮭魚嘉年華，每盤120元。另外針對喜愛鮭魚的民眾，還有以鮭魚腹為主的「蘋果飛魚卵鮭魚腹」及「煙燻鮭魚蒜香蘋果」，還有「炙烤半生鮭魚」同步登場，每盤40元。另外壽司郎也特別推出「鮭魚3貫」，限時優惠40元。