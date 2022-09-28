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壽司郎鮭魚3貫40元！全新「鮭山島」堆滿鮭魚肉＋魚卵

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鮭魚3貫，特價40元。圖／壽司郎提供
鮭魚3貫，特價40元。圖／壽司郎提供

來自日本、曾經引發全台「鮭魚之亂」的「壽司郎」，自即日起再度以民眾喜愛的「鮭魚」為主題，推出一系列期間限定料理。其中包含使用大量鮭魚生魚片、生鮭魚丁與鮭魚卵堆砌而成的「鮭山島」，以及多款特色品項。活動期間，還有「鮭魚壽司3貫40元」的限時優惠，適合民眾嘗鮮。

9月28日至10月16日期間，壽司郎打造一系列期間限定餐點。首度推出的「鮭山島」，即是在2球壽司飯上，鋪上約1.5貫用量的鮭魚丁、4片鮭魚生魚片，還有約1貫用量的鮭魚卵，堆砌出豪華的鮭魚嘉年華，每盤120元。另外針對喜愛鮭魚的民眾，還有以鮭魚腹為主的「蘋果飛魚卵鮭魚腹」及「煙燻鮭魚蒜香蘋果」，還有「炙烤半生鮭魚」同步登場，每盤40元。另外壽司郎也特別推出「鮭魚3貫」，限時優惠40元。

不僅是鮭魚，活動期間，壽司郎也提供油脂如雪花般的「鹿兒島縣產A5等級黑毛和牛」，以及使用鰹魚搭配紫蘇葉、蒜片製作的「土佐捲」，還有肥美的「北海道產秋刀魚」，每盤60～100元。即日起至店內單筆消費滿1,000元，還可獲贈「萌抱壽司冷水杯」1個，送完為止。

壽司郎自9月28日至10月16日期間，推出一系列期間限定餐點。圖／壽司郎提供
壽司郎自9月28日至10月16日期間，推出一系列期間限定餐點。圖／壽司郎提供
全新推出的「鮭山島」，每份120元。圖／壽司郎提供
全新推出的「鮭山島」，每份120元。圖／壽司郎提供
消費滿1,000元，可獲贈「萌抱壽司冷水杯」1個。圖／壽司郎提供
消費滿1,000元，可獲贈「萌抱壽司冷水杯」1個。圖／壽司郎提供

鮭魚 壽司郎 生魚片

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