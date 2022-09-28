聽新聞
test
0:00 / 0:00
壽司郎鮭魚3貫40元！全新「鮭山島」堆滿鮭魚肉＋魚卵
來自日本、曾經引發全台「鮭魚之亂」的「壽司郎」，自即日起再度以民眾喜愛的「鮭魚」為主題，推出一系列期間限定料理。其中包含使用大量鮭魚生魚片、生鮭魚丁與鮭魚卵堆砌而成的「鮭山島」，以及多款特色品項。活動期間，還有「鮭魚壽司3貫40元」的限時優惠，適合民眾嘗鮮。
9月28日至10月16日期間，壽司郎打造一系列期間限定餐點。首度推出的「鮭山島」，即是在2球壽司飯上，鋪上約1.5貫用量的鮭魚丁、4片鮭魚生魚片，還有約1貫用量的鮭魚卵，堆砌出豪華的鮭魚嘉年華，每盤120元。另外針對喜愛鮭魚的民眾，還有以鮭魚腹為主的「蘋果飛魚卵鮭魚腹」及「煙燻鮭魚蒜香蘋果」，還有「炙烤半生鮭魚」同步登場，每盤40元。另外壽司郎也特別推出「鮭魚3貫」，限時優惠40元。
不僅是鮭魚，活動期間，壽司郎也提供油脂如雪花般的「鹿兒島縣產A5等級黑毛和牛」，以及使用鰹魚搭配紫蘇葉、蒜片製作的「土佐捲」，還有肥美的「北海道產秋刀魚」，每盤60～100元。即日起至店內單筆消費滿1,000元，還可獲贈「萌抱壽司冷水杯」1個，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言