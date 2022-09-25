台灣酒廠首度嘗試 酉鬼啤酒限量「酒花衝浪COLD IPA」

酉鬼啤酒的R&D實驗酒款系列，以往以小批次桶裝形式供店家販賣，為了讓更多消費者體驗實驗酒款的概念與創意，最新實驗酒款「酒花衝浪COLD IPA」這次同步以桶裝與瓶裝限量販售。因應每月推出限量、單次釀造的實驗酒款，酉鬼啤酒將推行在國外行之有年的「啤酒訂閱制」，讓消費者每個月都能收到最新鮮有趣的新款啤酒。

啟發自美國酒廠的新風格「COLD IPA」，著重於啤酒花的個性展現，酉鬼啤酒成為台灣首家釀造COLD IPA的啤酒廠，滿足台灣酒友的「酒花之慾」。「酒花衝浪COLD IPA」以美國西岸型IPA作為香氣上的設定，選擇Simcoe與Centennial，帶出經典的柑橘、松針風味；而Idaho7酒花，則是疊加上了細緻的熱帶果香。

為了把舞台讓給啤酒花，在麥芽基底內加入台灣米片釀造，讓穀物調性更顯輕盈不搶戲。含蓄的麥味、低調的苦味，都是為了讓啤酒花的香氣乘著衝浪板，在味蕾的浪尖盡情享受席捲而來的快感。

有別於核心啤酒色彩強烈的酒標設計，瓶裝R&D實驗酒款以黑白色階設計作系列的區別，同時體現酉鬼啤酒的實驗精神。「酒花衝浪COLD IPA」的酒標設計靈感來自酒花如浪席捲而來，衝擊味蕾與思緒的意象；並在印刷上首次嘗試貼紙的形式，酒標可從酒瓶上撕下，成為獨立的黏貼作品。

此外，酉鬼啤酒推出「酉友俱樂部——酉鬼訂閱制」，將瓶裝的R&D實驗酒款作為啤酒訂閱制的主要酒款，推出12瓶「酉鬼戀愛箱」與6瓶「酉鬼曖昧箱」兩種訂閱方案，相關訊息請見酉鬼啤酒官方網站（https://bit.ly/3Bwd0Fm）。

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