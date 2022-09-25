維他露集團首度跨足威界 導入蘇格蘭威士忌新秀雙品牌

以國內第一瓶健康概念維他命汽水「維他露P」打響名號的維他露集團，在長期關注烈酒市場下，今年取得歐柏斯（OLD PERTH）與慕特樂（MAC-TALLA）蘇格蘭威士忌新秀雙品牌的台灣代理權，期望將產品「獻給真正懂威士忌的人」。

歐柏斯1908年於調和威士忌之都伯斯（Perth）問世，2014年被從事威士忌產業已五代的莫里森家族（Morrisons）收購，堅持使用100%雪莉桶來熟陳威士忌，不需過桶、不需要焦糖色素調色，就能呈現自然迷人的琥珀酒色，不僅看起來賞心悅目，自然無添加的風味更令人放心品嚐。

除此之外，歐柏斯採用非冷凝過濾製程，保留酒液原始芳香酯類、醇類、酚類，讓每一口的風味都更加豐富。推出至今，已在2021年、2022年連續獲得國際大獎肯定，共奪4金2銀，備受讚譽。台灣此次引進三支核心酒款，分別為經典、原桶強度以及12年，將以平易近人的價格帶給消費者100%的雪莉桶威士忌體驗。

莫里森家族於2020年正式推出全新艾雷島品牌慕特樂，其獨特之處來自於莫里森家族與艾雷島的淵源。在60至90年代，莫里森家族曾共同持有艾雷島最古老的酒廠波摩（Bowmore，成立於1779年），從此與艾雷島緊密連結。

長年以來，莫里森家族運用與艾雷島各酒廠的良好關係，購入了許多優質的橡木桶持續熟陳。MAC-TALLA（慕特樂）在蓋爾語為「迴聲」之意，莫里森家族希望能藉由這個品牌打破世人對艾雷島威士忌的極端印象，讓消費者可以品嚐到艾雷島不同面向的風味與特色，藉此獲得美好的感官迴聲，推出以來已在國際烈酒競賽中得到了1金4銀的肯定。