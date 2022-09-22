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9家人氣酒吧接力 「信義幹線 Bar Hopping」10月起跑

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
2020年10月首度舉辦的「信義幹線 Bar Hopping」，邀集8家知名酒吧參與，引發熱烈迴響。圖／摘自PUN官方FB粉絲團。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
2020年10月首度舉辦的「信義幹線 Bar Hopping」，邀集8家知名酒吧參與，引發熱烈迴響。圖／摘自PUN官方FB粉絲團。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

10月喝起來！令饕客津津樂道的「信義幹線XinYi Bar Hopping」，今年進入第二屆，該活動串連台北市信義路上9家人氣酒吧——PUN、Sidebar、Digout、榕RON Xinyi、丘香、無向、隱城．小城外、Bar Weekend、以及The Public House，進行酒吧接力，將從9月30日的開幕派對開始，一路從10月1日進行至10月31日，相當值得期待。

「信義幹線XinYi Bar Hopping」活動於2020年10月首度舉辦，引發熱烈迴響，當時共有8家酒吧參與，分別是PUN、Sidebar、Digout、榕RON Xinyi、丘香、無向、隱城．小城外以及Bar Weekend，由每家店推出3杯特調，主辦單位將8家共24杯特調製作成賓果卡，活動期間只要點賓果卡上的特調，就能玩賓果連線，一次點滿3杯，還能拿到獨家的「信義幹線小徽章」。

「信義幹線XinYi Bar Hopping」活動發起人、同時也是PUN主理人Lester表示，今年的活動將以9本童話故事為主題，帶領大家串遊童話世界，微醺整個十月：「希望藉由每間酒吧的特色雞尾酒，串連信義路上的酒吧接力，推廣Bar Hopping文化。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北市 派對

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