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拒絕平凡！金曲鬼才黃宣代言格蘭路思演繹雪莉桶新思路

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
黃宣擔任格蘭路思代言人，首波帶來台灣限定外裝設計——格蘭路思「感官探索夜光限定版」。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
黃宣擔任格蘭路思代言人，首波帶來台灣限定外裝設計——格蘭路思「感官探索夜光限定版」。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

承襲威士忌百年經典工藝、積極擁抱創新思維的格蘭路思，隆重宣布金曲鬼才黃宣擔任品牌代言人，為藝術狂熱的兩個靈魂誓言顛覆威士忌感官體驗，首波帶來台灣限定外裝設計——格蘭路思「感官探索夜光限定版」，跨領域巔峰交會，喚醒全方位感官新思路。

出道3年3度入圍金曲獎、初次角逐就奪下「最佳單曲製作人獎」，黃宣從不滿足於單一身分，今年挑大樑挑戰金曲紅毯主持搏得滿堂彩，讓「尋常」在他身上似乎並不尋常。如今成為格蘭路思代言人，黃宣以「理性飲酒，感性探索」為此次合作寫下嶄新註解與期待，企盼能和自己同樣流有獨特DNA、渴望創新的格蘭路思激起璀璨火花，在感性中不設限發展，拒絕平凡、再創經典。

對黃宣而言，無止盡的探索是創作的靈感來源，富有豐富香氣的格蘭路思就是搜索靈感的最佳搭檔。黃宣傾向用最純粹的品飲方式，尋覓每瓶威士忌的獨特性格，在迷人的酒液風味中醞釀創作靈感發酵。

格蘭路思承襲威士忌百年工藝、大膽注入混血元素，這樣的品牌精神在三款台灣限定「感官探索夜光限定版」中發揮得淋漓盡致。領先業界將夜光元素融入造型外裝，在夜幕低垂之際勾勒餘暉，輕啜一口，從舌尖蔓延迷人氛圍。

格蘭路思「感官探索夜光限定版」以特殊夜光塗料繪製圖騰，與縈繞琥珀光澤的威士忌酒液相互輝映。根據研究，人類的感知有80%透過視覺抉擇，一旦身在黑暗之中，所有感官都會被無限放大，這是專屬於格蘭路思威士忌帶來的卓越體驗，藉由「感官探索夜光限定版」，更能挑戰感官極限，攜手音樂才子黃宣，交會產生出的火花，綻放無與倫比的喜悅與創意，淬煉全新感官享受。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭路思「感官探索夜光限定版」以特殊夜光塗料繪製圖騰，與縈繞琥珀光澤的威士忌酒液相互輝映。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭路思「感官探索夜光限定版」以特殊夜光塗料繪製圖騰，與縈繞琥珀光澤的威士忌酒液相互輝映。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
黃宣與格蘭路思「感官探索夜光限定版」Whisky Make's Cut，為藝術狂熱的兩個靈魂誓言顛覆威士忌感官體驗。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
黃宣與格蘭路思「感官探索夜光限定版」Whisky Make's Cut，為藝術狂熱的兩個靈魂誓言顛覆威士忌感官體驗。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
黃宣與格蘭路思「感官探索夜光限定版」18年，攜手共赴藝術巔峰，樹立市場新標竿。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
黃宣與格蘭路思「感官探索夜光限定版」18年，攜手共赴藝術巔峰，樹立市場新標竿。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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