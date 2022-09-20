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從女性視角出發 台北國際葡萄酒展嚴選女子專屬好酒

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
由台灣侍酒師協會（TSA）所支持的「年度嚴選」活動，今年9位侍酒師當中，有2位女性參與。圖／台北國際葡萄酒展提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
由台灣侍酒師協會（TSA）所支持的「年度嚴選」活動，今年9位侍酒師當中，有2位女性參與。圖／台北國際葡萄酒展提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

2022台北國際葡萄酒展暨綜合美酒博覽會WGT（Wine & Gourmet Taipei），將於9月23日至26日在台北世貿一館登場。本次酒展結合全台最大美容展，入場觀眾可以「一票看三展」，愛美的女性除了能夠買到超殺美妝及保養品外，酒展的熱門會前活動「年度嚴選」，今年也特別從女性視角出發，嚴選出女子專屬好酒，讓入場觀眾得以一享女子專屬的微醺滋味。

由台灣侍酒師協會（TSA）所支持的「年度嚴選」活動，今年參與的9位「20＋」年輕侍酒師當中，有2位女性，都是領有專業證照且有顯赫經歷的侍酒師，積極為葡萄酒展的「年度嚴選」活動投入女性視角。

一位是米其林二星餐廳RAW的侍酒師林靜宜，她出身金門且有著高學歷，能夠順應RAW每季的菜單更新，隨著菜單悉心推敲出適合的酒品來搭配，讓RAW連續4年持穩二星，實屬不易。

曾就讀法國波爾多侍酒師學院的蘇旻真，則是一位有留學經驗的侍酒師，她曾經在Château de Pressac Grand Cru Classé Saint-Emilion酒莊和波爾多酒窖實習，連一些資深的侍酒師都不見得有這樣的經歷。

「年度嚴選」活動由參展單位精選力推酒款，今年有冰閣國際、雅月、鼎級企業、說酒人、南聯、品元實業（SAKE PLUS日本酒會員俱樂部）、諦梵尹、德國Pilger朝聖者經典啤酒、好酒葉、忠欣、宏邁企業、果鮮元素、友煌、捷柏、琺鈉生活等優秀單位熱情參展，非常值得期待。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

於米其林二星餐廳RAW擔任侍酒師的林靜宜。圖／台北國際葡萄酒展提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
於米其林二星餐廳RAW擔任侍酒師的林靜宜。圖／台北國際葡萄酒展提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
曾就讀法國波爾多侍酒師學院的蘇旻真。圖／台北國際葡萄酒展提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
曾就讀法國波爾多侍酒師學院的蘇旻真。圖／台北國際葡萄酒展提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒 餐廳 米其林

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