不用飛日本！迪士尼瓶中娃娃 午後の紅茶有台灣限定版

不用飛日本！讓迪士尼粉絲尖叫的可愛萌娃登台了。台灣麒麟KIRIN人氣商品「午後の紅茶」推出台灣限定專屬迪士尼系列瓶中萌娃，把可愛的小熊維尼和動畫《玩具總動員3》中的可愛反派「熊抱哥」，通通收進「午後の紅茶」瓶子內。一次推出三款的瓶中娃娃，將於9月21日起陸續於7-ELEVEN各門市登場。

其中，限定款的異色小熊維尼，以白藍兩色打造爆萌款雪白系小熊維尼，預估將最為搶手；此次推出限定款的娃娃尺寸，有三分之二個瓶身高度，不論蒐藏或擺飾都很合適。

台灣麒麟董事長上田隆史表示，「午後の紅茶」系列飲品已推出近40年，依舊持續傾聽消費者的聲音，更呼應健康飲食趨勢推出減糖或無糖茶飲。他也透露，獲得消費者青睞的主因，歸功於研發部門對旗下產品不斷更新研發及製程優化，期望提供民眾最極致的品茶體驗。

此次，「午後の紅茶」推出迪士尼系列三款組合，有經典的「午後の紅茶─熊抱哥經典款奶茶組」，醇厚奶茶甜蜜香甜；「午後の紅茶」小熊維尼典藏款及小熊維尼異色款，兩款搭配的都是無糖紅茶系列。