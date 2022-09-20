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不用飛日本！迪士尼瓶中娃娃 午後の紅茶有台灣限定版

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
三款「療癒好萌友」，讓人超想全部收藏。圖／台灣麒麟提供
三款「療癒好萌友」，讓人超想全部收藏。圖／台灣麒麟提供

不用飛日本！讓迪士尼粉絲尖叫的可愛萌娃登台了。台灣麒麟KIRIN人氣商品「午後の紅茶」推出台灣限定專屬迪士尼系列瓶中萌娃，把可愛的小熊維尼和動畫《玩具總動員3》中的可愛反派「熊抱哥」，通通收進「午後の紅茶」瓶子內。一次推出三款的瓶中娃娃，將於9月21日起陸續於7-ELEVEN各門市登場。

其中，限定款的異色小熊維尼，以白藍兩色打造爆萌款雪白系小熊維尼，預估將最為搶手；此次推出限定款的娃娃尺寸，有三分之二個瓶身高度，不論蒐藏或擺飾都很合適。

台灣麒麟董事長上田隆史表示，「午後の紅茶」系列飲品已推出近40年，依舊持續傾聽消費者的聲音，更呼應健康飲食趨勢推出減糖或無糖茶飲。他也透露，獲得消費者青睞的主因，歸功於研發部門對旗下產品不斷更新研發及製程優化，期望提供民眾最極致的品茶體驗。

此次，「午後の紅茶」推出迪士尼系列三款組合，有經典的「午後の紅茶─熊抱哥經典款奶茶組」，醇厚奶茶甜蜜香甜；「午後の紅茶」小熊維尼典藏款及小熊維尼異色款，兩款搭配的都是無糖紅茶系列。

「午後の紅茶」配合新品上市，也在FB粉專推活動，期間在官方FB粉專指定貼文按讚、於下方留言tag好友，並上傳與「午後の紅茶」的陪伴照，或個人收藏的「午後の紅茶迪士尼」瓶中娃娃照片，即可獲得抽獎資格。

《玩具總動員3 》的可愛反派熊抱哥，帶著傲嬌的奶萌與「午後の紅茶─原味奶茶」一同等你帶回家。圖／台灣麒麟提供
《玩具總動員3 》的可愛反派熊抱哥，帶著傲嬌的奶萌與「午後の紅茶─原味奶茶」一同等你帶回家。圖／台灣麒麟提供
讓療癒的迪士尼人氣玩偶，陪伴每一個甜蜜Q萌的「午後の紅茶」時光，9月21日起全台7-ELEVEN獨家開賣。圖／台灣麒麟提供
讓療癒的迪士尼人氣玩偶，陪伴每一個甜蜜Q萌的「午後の紅茶」時光，9月21日起全台7-ELEVEN獨家開賣。圖／台灣麒麟提供

小熊維尼 迪士尼 奶茶

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