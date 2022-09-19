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「番茄燉牛肚」變成日式湯咖哩！加上起司滋味更濃郁
對於日本人而言，「牛肉麵」是台灣代表性的美食料理。來自北海道的湯咖哩「Suage」，即融合番茄湯頭、牛肚與咖哩香料等元素，推出「番茄燉牛肚湯咖哩」，帶來全新的味覺體驗。
番茄湯頭是牛肉麵常見的底蘊，牛肚則是牛肉麵、滷味中可見的食材。本次Suage所推出的「番茄燉牛肚湯咖哩」，使用多種辛香料熬製而成的經典原味湯咖哩做為基底。牛肚則是先透過清酒、香料燉煮去腥，再至於番茄蔬菜湯頭內燉煮1小時入味，最後加入湯咖哩內，並添加帕瑪森起司增添香氣。同時吸附番茄湯底、原味湯咖哩的牛肚，擁有彈牙軟嫩的口感，還帶有番茄的酸甜溫潤與香料層次感，創造出獨家的全新風味，每份360元，限時供應至10月底。另外推薦加購一片「焗烤起司」加入咖哩湯內，也會令風味更加濃郁。
除了湯咖哩外，Suage也與日本起士塔專門店「安普蕾修」品牌合作，提供3種不同的起士塔。本季店內也推出全新口味「抹茶紅豆起士塔」，選用日本靜岡浜佐園的抹茶粉，揉合北海道起士、法國起士、澳洲起士等三種起士餡，帶來微苦尾韻的抹茶起士塔，底部也隱藏著甘甜的紅豆內餡，交織出日式經典風味，每顆50元。
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