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奔富獲澳紐商會傑出貢獻獎 成為首度獲獎葡萄酒品牌

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
奔富葡萄酒榮獲澳紐商會第十七屆商業傑出貢獻獎，奔富台灣總經理Philippe Tsai（左二）代表品牌親自領獎。圖／星予公關提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
奔富葡萄酒榮獲澳紐商會第十七屆商業傑出貢獻獎，奔富台灣總經理Philippe Tsai（左二）代表品牌親自領獎。圖／星予公關提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

奔富葡萄酒（Penfolds Wines）榮獲2022年澳洲．台灣商業傑出貢獻獎（Australia．Taiwan Business Excellence Award），不僅是首次獲得此獎項的葡萄酒品牌，更象徵著台灣消費者對澳洲葡萄酒的喜好程度越來越高。

2022澳紐商會第十七屆商業傑出貢獻獎（2022 ANZCham Business Awards）自2005年開辦，主要目的是公開鼓勵及實質促進澳大利亞、紐西蘭和台灣之間經貿關係之企業，以及在台發展的澳商和紐商。

奔富葡萄酒台灣總經理Philippe Tsai代表品牌領獎：「奔富葡萄酒創立至今逾178年，是澳洲國寶級的葡萄酒莊，其生產的葛蘭許（Grange）紅酒，更被認為最具收藏價值的頂級葡萄酒之一。」

他同時表示：「其中最重要的是，奔富的品質逐年提升，但仍保有奔富引以為傲的經典風格，這種穩定的品質是奔富在台灣，甚至全球都深受歡迎的最主要原因。」

根據最新葡萄酒媒體報導，奔富酒莊的旗艦酒款葛蘭許（Grange）紅酒最新推出的2018年份，獲得包含世界級酒評家James Suckling在內的多數評鑑，給予滿分的評價。而奔富酒莊也在今年獲得美國知名酒類雜誌《Wine & Spirts》，第三十次評選為全球百大酒莊。奔富酒莊指出，這些獎項與評價都是驅使奔富釀造出更優質的葡萄酒，同時提供給消費者最佳的品飲體驗的驅動力。

奔富台灣總經理Philippe Tsai進一步表示，奔富的葡萄酒在疫情期間在台灣的銷售量逆勢成長，且成長幅度遠超過其他國家，除了因為台灣消費者越來越懂得欣賞葡萄酒，奔富的知名度和多樣性的選擇更是奔富在台灣獲得卓越成績的幾個關鍵因素。他表示：「能夠獲得澳紐商會頒發的大獎感到非常榮幸，今年10月份開始，奔富酒莊將會進行新年份葡萄酒的發表會以及一系列的品牌活動，希望喜愛奔富的消費者能夠持續關心與支持奔富。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

奔富台灣總經理Philippe Tsai。圖／星予公關提供。
奔富台灣總經理Philippe Tsai。圖／星予公關提供。

葡萄酒 紅酒

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