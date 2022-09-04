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日本一度斷貨！ASAHI SUPER DRY極泡罐終於來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「Asahi Super Dry極泡罐」容量340毫升，建議售價每罐59元。圖／朝日集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Asahi Super Dry極泡罐」容量340毫升，建議售價每罐59元。圖／朝日集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

去年日本最熱門的話題啤酒「Asahi Super Dry 生ジョッキ缶」，一開賣即引起瘋狂搶購，造成上架即完售、一罐難求的景況，甚至還一度暫停販售，重新調整產能。現在大家期待多時的「ASAHI SUPER DRY極泡罐」，終於以國際版包裝，於台灣搶先全球正式上市。

「Asahi Super Dry 極泡罐」即日起於全台7-ELEVEN搶先上架販售；10月起，全台各大零售、量販等實體通路也將陸續上市。

日本知名Asahi朝日集團旗下日本第一大啤酒品牌Asahi SUPER DRY，推出獨創的「全開蓋式罐裝啤酒」，使用大家熟悉的Asahi SUPER DRY，以享受如生啤般綿密細緻泡沫為主要訴求，透過易開罐內層特殊的獨家專利塗層，開蓋瞬間空氣、塗層與二氧化碳交互刺激下，持續生成如生啤般綿密細緻的泡沫。

全開蓋式的設計，除了可以接觸到更多空氣，幫助生成泡沫外，日本獨家技術的「Double safety雙重安全」罐口設計，讓消費者更方便直接就口飲用，可以隨時隨地自在享受最頂級的罐裝啤酒。

Asahi SUPER DRY訴求以日本清酒的「辛口（KARAKUCHI）」風味為主調，是世界上第一支訴求辛口風味的啤酒；相較於一般的拉格啤酒，依然保有濃醇的麥香，但後味更乾淨純粹，是最適合搭配餐點飲用的啤酒。「極致爽口、暢快俐落」就是ASAHI SUPER DRY 所訴求的「辛口」風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「ASAHI SUPER DRY極泡罐」如生啤般綿密泡沫的極泡罐，顛覆你對罐裝啤酒的想像。圖／朝日集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「ASAHI SUPER DRY極泡罐」如生啤般綿密泡沫的極泡罐，顛覆你對罐裝啤酒的想像。圖／朝日集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
一拉開瓶蓋，泡沫就冒出來。圖／朝日集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
一拉開瓶蓋，泡沫就冒出來。圖／朝日集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「ASAHI SUPER DRY極泡罐」採全開蓋式的設計，可接觸到更多空氣，幫助生成泡沫。圖／朝日集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「ASAHI SUPER DRY極泡罐」採全開蓋式的設計，可接觸到更多空氣，幫助生成泡沫。圖／朝日集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
採「Double safety雙重安全」罐口設計，可以直接就口飲用。圖／朝日集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
採「Double safety雙重安全」罐口設計，可以直接就口飲用。圖／朝日集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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