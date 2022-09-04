聽新聞
test
0:00 / 0:00
日本一度斷貨！ASAHI SUPER DRY極泡罐終於來了
去年日本最熱門的話題啤酒「Asahi Super Dry 生ジョッキ缶」，一開賣即引起瘋狂搶購，造成上架即完售、一罐難求的景況，甚至還一度暫停販售，重新調整產能。現在大家期待多時的「ASAHI SUPER DRY極泡罐」，終於以國際版包裝，於台灣搶先全球正式上市。
「Asahi Super Dry 極泡罐」即日起於全台7-ELEVEN搶先上架販售；10月起，全台各大零售、量販等實體通路也將陸續上市。
日本知名Asahi朝日集團旗下日本第一大啤酒品牌Asahi SUPER DRY，推出獨創的「全開蓋式罐裝啤酒」，使用大家熟悉的Asahi SUPER DRY，以享受如生啤般綿密細緻泡沫為主要訴求，透過易開罐內層特殊的獨家專利塗層，開蓋瞬間空氣、塗層與二氧化碳交互刺激下，持續生成如生啤般綿密細緻的泡沫。
全開蓋式的設計，除了可以接觸到更多空氣，幫助生成泡沫外，日本獨家技術的「Double safety雙重安全」罐口設計，讓消費者更方便直接就口飲用，可以隨時隨地自在享受最頂級的罐裝啤酒。
Asahi SUPER DRY訴求以日本清酒的「辛口（KARAKUCHI）」風味為主調，是世界上第一支訴求辛口風味的啤酒；相較於一般的拉格啤酒，依然保有濃醇的麥香，但後味更乾淨純粹，是最適合搭配餐點飲用的啤酒。「極致爽口、暢快俐落」就是ASAHI SUPER DRY 所訴求的「辛口」風味。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言