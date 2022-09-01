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秋天開喝！高登麥克菲爾攜手小後苑 推出季節限定餐酒

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
小後苑信義店店長蘇悅。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
小後苑信義店店長蘇悅。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail，G&M）與小後苑信義店，在2022年9月份，共同推出「秋收．豐盛——秋季限定威士忌特調&純飲套組」。9月10日中秋節當日，現場更備有烤肉自助吧，並舉辦高登麥克菲爾開瓶活動。值此團圓歡聚時節，品嚐酒搭餐的絕妙滋味。

「秋收．豐盛——秋季限定威士忌特調&純飲套組」提供高登麥克菲爾「探索系列Discovery－Caol Ila 13年」秋季限定特調，與「酒廠印記系列Distillery Labels－Strathisla 2006」、「酒廠印記系列Distillery Labels－Ardmore 2000」、「行家首選系列Connoisseurs Choice－Ledaig 2001」3杯威士忌純飲套組，搭配秋季限定菜單「涼拌和風茄汁章魚」、「蒜苗鹹豬肉」、「廣島生蠔」。

廷漢企業行銷總監Matty Huang表示，以豐富的高年份庫藏聞名的高登麥克菲爾，自1895年至今已有127年歷史，為全世界的威士忌饕客、收藏家所熟知，因其優質與珍稀的供應，而不易於大眾市場所見，藉由此次與小後苑信義店聯合推出「秋收‧豐盛——秋季限定威士忌特調&純飲套組」，期盼連結威士忌行家、入門威士忌新興愛好者、喜歡調酒的朋友，在專業服務人員的介紹下，深入了解到高登麥克菲爾，透過威士忌所呈現的百年工藝與傳承精神。

小後苑信義店店長蘇悅表示，有許多品味卓著的老饕，只要該店供應高登麥克菲爾新酒，就想搶鮮品嚐，代表著G&M的選酒受到肯定。信義店本身專注於純飲，這次的合作以調酒與餐酒搭配，得以輕鬆地讓新一代品味人士，接觸到這個充滿歷史意義的品牌。

蘇悅指出，以威士忌特調而言，靈感來自於中秋節烤肉，這次翻玩經典口味，選用以泥煤風味著稱、蘇格蘭艾雷島的卡爾里拉（Caol Ila）酒廠，特別調出以培根風味為基底，香草柑橘做提味的醇厚型調酒，並且應景地加上肉乾裝飾。適合佐以口味較重的菜餚，如蒜苗鹹豬肉、起司燻肉等，更適合中秋節當日搭配烤肉。

「涼拌和風茄汁章魚」將章魚整包舒肥，包覆鮮味，醬汁使用大量番茄、洋蔥製成，類似墨西哥莎莎醬，再用上等高山青茶風味油品做調和，與「酒廠印記系列Distillery Labels－Strathisla 2006」是最合拍的搭配。

「涼拌和風茄汁章魚」、「蒜苗鹹豬肉」、「廣島生蠔」（右起）。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「涼拌和風茄汁章魚」、「蒜苗鹹豬肉」、「廣島生蠔」（右起）。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「酒廠印記系列Distillery Labels－Strathisla 2006」、「酒廠印記系列Distillery Labels－Ardmore 2000」、「行家首選系列Connoisseurs Choice－Ledaig 2001」3杯威士忌純飲套組（右起）。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「酒廠印記系列Distillery Labels－Strathisla 2006」、「酒廠印記系列Distillery Labels－Ardmore 2000」、「行家首選系列Connoisseurs Choice－Ledaig 2001」3杯威士忌純飲套組（右起）。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「探索系列Discovery－Caol Ila 13年」秋季限定特調。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「探索系列Discovery－Caol Ila 13年」秋季限定特調。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

中秋節 烤肉 洋蔥

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