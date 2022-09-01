秋天開喝！高登麥克菲爾攜手小後苑 推出季節限定餐酒

高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail，G&M）與小後苑信義店，在2022年9月份，共同推出「秋收．豐盛——秋季限定威士忌特調&純飲套組」。9月10日中秋節當日，現場更備有烤肉自助吧，並舉辦高登麥克菲爾開瓶活動。值此團圓歡聚時節，品嚐酒搭餐的絕妙滋味。

「秋收．豐盛——秋季限定威士忌特調&純飲套組」提供高登麥克菲爾「探索系列Discovery－Caol Ila 13年」秋季限定特調，與「酒廠印記系列Distillery Labels－Strathisla 2006」、「酒廠印記系列Distillery Labels－Ardmore 2000」、「行家首選系列Connoisseurs Choice－Ledaig 2001」3杯威士忌純飲套組，搭配秋季限定菜單「涼拌和風茄汁章魚」、「蒜苗鹹豬肉」、「廣島生蠔」。

廷漢企業行銷總監Matty Huang表示，以豐富的高年份庫藏聞名的高登麥克菲爾，自1895年至今已有127年歷史，為全世界的威士忌饕客、收藏家所熟知，因其優質與珍稀的供應，而不易於大眾市場所見，藉由此次與小後苑信義店聯合推出「秋收‧豐盛——秋季限定威士忌特調&純飲套組」，期盼連結威士忌行家、入門威士忌新興愛好者、喜歡調酒的朋友，在專業服務人員的介紹下，深入了解到高登麥克菲爾，透過威士忌所呈現的百年工藝與傳承精神。

小後苑信義店店長蘇悅表示，有許多品味卓著的老饕，只要該店供應高登麥克菲爾新酒，就想搶鮮品嚐，代表著G&M的選酒受到肯定。信義店本身專注於純飲，這次的合作以調酒與餐酒搭配，得以輕鬆地讓新一代品味人士，接觸到這個充滿歷史意義的品牌。

蘇悅指出，以威士忌特調而言，靈感來自於中秋節烤肉，這次翻玩經典口味，選用以泥煤風味著稱、蘇格蘭艾雷島的卡爾里拉（Caol Ila）酒廠，特別調出以培根風味為基底，香草柑橘做提味的醇厚型調酒，並且應景地加上肉乾裝飾。適合佐以口味較重的菜餚，如蒜苗鹹豬肉、起司燻肉等，更適合中秋節當日搭配烤肉。