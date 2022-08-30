入選米其林遭評！高雄「冬瓜與胖子」反擊酸民：歡迎檢舉

2022台北、台中、台南、高雄米其林指南出爐，除了共有38間摘星餐廳、141間必比登推介名單外，今年也列舉了142間米其林名單。不過位於高雄的「冬瓜與胖子」，在獲選米其林名單後，發文表示「我們自己知道我們炒的菜一定沒你們好吃沒你們厲害，也覺得沒有資格登上任何知名榜上排名」，甚至還指出「可很多事情並不是我們能自行決定，但歡迎前往該處檢舉或建議把我們剔除榜上名單」，正面反擊酸民。此舉也獲得許多粉絲支持，表示「我真的覺得好吃」、「你們真的很厲害，實至名歸」

本次入選米其林名單之一的「冬瓜與胖子」，主要提供以人頭計費的無菜單家常料理。儘管沒有華麗的裝潢，但憑藉著好手藝與回家般的用餐氛圍，獲得許多民眾的青睞，在google獲得近400則評論，平均4.5顆星。臉書的粉絲團也有超過2萬名粉絲。除了料理之外，店家直爽豪邁又充滿個性的用字，也常常與粉絲產生趣味的互動。

隨著米其林指南公佈，冬瓜與胖子先發文表示「雖然有點雀躍但主辦單位是不是寫錯了啊我們怎麼可能啦！！我只會罵人欸！！」並且還備註「這祝賀私訊的量比聽到我們要開二店還是生第三胎或闆娘改嫁還多欸」該篇貼文也獲得超過千人按讚。

接著，粉絲團又再度發文，表示「相信有一部分的人看到我們上榜，我知道一定很訝異。我也知道我炒的菜不是端的上檯面的那種菜餚，但每個人的口味與觀感不同，我無法去干涉所有人對於我們冬瓜與胖子的任何評論」

貼文也表示「無論是好吃不好吃，我們都虛心受教，也請某一些各大餐飲店家或消費者別生氣。我們自己知道我們炒的菜一定沒你們好吃沒你們厲害，也覺得沒有資格登上任何知名榜上排名。可很多事情並不是我們能自行決定，但歡迎前往該處檢舉或建議把我們剔除榜上名單，而不是一股腦的在指責我們憑什麼。因為這樣我會覺得我們也沒幹嘛也沒做什麼事。結果無緣無故被不認識的或沒來過的靠北，這樣真的蓋衰小真的。」