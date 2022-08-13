傳說中的「阿爾卑斯明珠」 瑞士薩斯斐不論走到哪都被雪山環抱

瑞士小鎮旅行，除了遊客必訪少女峰下的因特拉肯、馬特洪峰下的策馬特之外，此行，我來到薩斯斐（Saas Fee），距離策馬特僅約一個小時的車程，但卻極少在團體行程中露臉；雪山環抱下，冰河就在眼前，它，正是傳說中的「阿爾卑斯明珠」。

小鎮不大，走到哪兒，都在雪山、冰河包圍間；這兒也有雪道、冰宮、纜車，還有可愛的土撥鼠、可登高遠眺的秘密森林，以及世界最高地鐵‧‧‧

遠在14世紀之前，薩斯河谷Saas Valley只有一個部落「薩斯Saas」，它由四個村莊組成，其中最知名的就是薩斯斐（Saas Fee）；它不僅是阿爾卑斯山上的珍珠，也是冰河的故鄉，平均海拔1800公尺，周圍盡是4千公尺以上雪山環抱。

薩斯斐（Saas Fee）擁有22條纜車、約100公里的平整雪道，冬季是滑雪勝地，春夏則進入登山健行的旺季，村落裡有大約350公里的步行路徑和多款主題路線，還有藏在斯皮爾博登山Spielboden mountain的土撥鼠們，通常導遊會帶領遊客前往溪谷，拿出食物誘引土撥鼠，這些鼠輩個頭頗大，但性情溫和，不論旅人將食物拿在手上、咬在嘴邊，都會趨近嘗鮮，嚼食的可愛畫面也超療癒。

薩斯斐的「探險森林」，有各種難易度，部分設障礙如鋼纜、吊索橋，或有滑板車路線，當然也有輕鬆易行的山徑，全程約一個多小時，百年松林、滿地綠意，行至高處還可瞰雪山腳下的小鎮全貌，此刻，才明白「Fee」在法文中「仙女」之意。

薩斯斐（Saas Fee）與策馬特一樣是個環保小鎮，汽車僅能行駛至車站前方，小鎮須徒步賞景；一走出車站，雪山相迎，另一側是瓦萊州的傳統木屋群，早年用來存放風乾肉類及起士等糧食，木屋下以木柱撐起，木柱下再墊上圓盤狀的石塊，用以防止鼠輩偷食，建築群保留完好，在雪山映襯下，拍照超有感。

薩斯斐有賣店、美食、咖啡、酒吧與各種等級旅館，不論坐在戶外咖啡座，或打開旅館的窗門，都能見雪山迎面而來；它就像是隱於深山的仙女，與世無爭，卻又美麗盡顯。

●上雪山 體驗世界之最

住一晚，享受雪山冰川包圍的幸福，隔日起早搭乘Alpin Express，往山巔行。這裡的纜車是環狀線，第一個停靠點得要下纜車轉乘，否則會轉了一圈又下了山。抵達Felsinn，大約海拔3千公尺，穿過燈光帶點魔幻的長廊，眼前是「世界最高地鐵」Metro Alpin，可直達海拔3,462公尺的密特拉拉林山（Mittel Allalin）。

為了一覽「世界最高」，選擇車頭位置，可惜齒軌列車一路都在隧道內行駛，眼前一片黑；到訪時正好是雪季尾聲，整車都是重裝備的滑雪客；行至山巔，不可錯過的當然是早早預約的「旋轉餐廳」（Revolving restaurant Allalin），這也是全球最高的360度旋轉餐廳，轉速極慢、幾乎無感，可盡賞各山峰，約莫一小時的用餐時間、轉完一圈。

餐廳的大面落地窗，讓旅人與美景零距離，就著雪山品飲美食絕對是人生一大享受；但要真切的感受山風、山景，還是得推開大門走往戶外平台，讓自己真正融入雪山之間。

山頂的另一處世界之最，是「世界最高冰宮」。牆面上標註有1912，代表形成年分；冰宮裡有鑲進了在地花草、永不凋謝的「冰凍之花」，也塑出國王座椅、冰雕鬼臉，還有肅穆教堂，牆上冰封著微駝的木雕信眾，在冰中踽踽前行，倍添幾分神秘。抬頭見冰宮頂部，則是片片霜雪，據說，是進入千年冰洞的遊客們呼出的水氣、融出的自然冰花。

●嫩達茲 滑雪客的天堂

若喜愛體驗，絕對推薦嫩達茲Nendaz。位於海拔1252公尺、在瑞士西南部隆河谷地旁的山區，這裡也是著名滑雪區四山谷(4 Vallées)的心臟地帶，擁有長達四百多公里的滑雪道，被滑雪客稱為「即使待上幾天，也不會滑上重覆路線」的滑雪天堂。

此行不滑雪，純為體驗而來。這裡是瑞士少數可體驗「阿爾卑斯長號」的小鎮，在連綿的雪山間、綠地上，阿爾卑斯長號（德語Alphorn）一字排開，卡通裡的夢幻樂音就此優美響起；這款阿爾卑斯山區的傳統樂器，原本是牧人為安撫或召喚牛羊，或山區傳遞平安訊息的工具，它的聲音能傳到10公里遠之地，甚至傳遍整個阿爾卑斯山區的山谷。

「長號」極長，可能比吹奏者的身高還長一倍，通常會將其拆成幾段，放進袋或箱中，方便攜帶。

傳統的阿爾卑斯長號角是用高山的雲杉製成，需得18個小時全手工製成，從原木鋸開後雕鑿再合起，最大的難度在於需厚薄相同。據說，一只手工製的長號約需4千瑞郎、約台幣一萬三千元；號角末端的喇叭口上也會以手工雕刻或畫上圖案，成為獨一無二的作品。

阿爾卑斯長號角的結構很簡單，沒有一般管樂器的氣孔、按鍵和簧片，但愈簡單愈困難，號角手需得控制吹進管中的空氣，加上長號角只能吹出12個音調，吹音困難、音調又有限，要吹出悠揚動聽的樂曲，可說難上加難。

嫩達茲有14位音樂家可提供教學，在雪山與綠野間，我們努力的吹出不成調的逼逼氣音，吹法是以肚子吹氣、下顎微縮，樂器只是共鳴器，主要在吹奏者如何控制音律。說來簡單，一個多小時的體驗，還是只有逼逼聲。

除了體驗，每年7月最後一個周末會有上百位長角號愛好者集聚於此，在阿爾卑斯山上透過比賽進行交流與聚會，對於旅人來說，絕對是體驗阿爾卑斯山傳統風情的最佳機會！

●資訊

瓦萊州馬特宏峰地區旅遊相關資訊可查官方宣傳網站：www.visitvalais.ch，或：www.valais.ch/en/destinations

少女峰地區相關旅遊資訊可查：www.jungfrau.ch/zh-cn/