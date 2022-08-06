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「白金龍上市60週年白金紀念版」發行 限量6萬瓶

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「白金龍上市60週年白金紀念版」酒體特別調入10年窖藏陳高「白金版黑金剛」。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「白金龍上市60週年白金紀念版」酒體特別調入10年窖藏陳高「白金版黑金剛」。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

今年適逢俗稱「白金龍」的「58度金門高粱酒」上市60週年，50度以上金門高粱酒總經銷黑松公司特別推出「白金龍上市60週年白金紀念版」，採用雋刻工藝與添加「白金版黑金剛」特調酒體，每瓶定價2200元（售價依各通路為準）。

為感謝消費者多年來的支持，凡購買「白金龍上市60週年白金紀念版」，即加贈2016年灌裝58金高千日醇老酒乙支（300ml），以老酒共同誌慶。

「白金龍上市60週年白金紀念版」的瓶身設計，以「白金」元素為主題，象徵「58度金門高粱酒」多年來銷售長紅的佳績。瓶身採白金雋刻工藝，浮雕白金龍經典的雙龍圖騰，並透過白金色系線條交織，呈現獨特的雅緻風範。

在酒體方面，則特別調入10年窖藏陳高「白金版黑金剛」，酒香中帶著濃郁的窖香、陳香與豐富的蜜餞果乾風味，香氣穿透力十足，口感層層堆疊，尾韻綿長。

1962年問世的特級高粱酒「58度金門高粱酒」，是深具金門酒廠標誌性風格的最大宗酒款之一。金門酒廠以傲人的釀酒工藝及得天獨厚的天然泉水，釀造出絕佳的酒液，酒液清若泉水，流露著芬芳馥郁的高粱香氣。酒標以中華象徵的雙龍呈現，與金、銀、黑、紅色調連結，氣勢磅礡，形塑了廣為盛行的58度金門高粱酒經典形象。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「白金龍上市60週年白金紀念版」限量6萬瓶，每瓶定價2200元（售價依各通路為準）。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「白金龍上市60週年白金紀念版」限量6萬瓶，每瓶定價2200元（售價依各通路為準）。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
瓶身以「白金」元素為主題，浮雕白金龍經典的雙龍圖騰。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
瓶身以「白金」元素為主題，浮雕白金龍經典的雙龍圖騰。圖／黑松提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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