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8千元西瓜開幕瘋搶 頂級超市Mia C'bon大葉旗艦店3大特色吸客

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
頂級超市Mia C'bon首間旗艦店於台北大葉高島屋正式開幕。圖／Mia C'bon提供
頂級超市Mia C'bon首間旗艦店於台北大葉高島屋正式開幕。圖／Mia C'bon提供

頂級超市Mia C'bon從今年5月起默默插旗各大百貨、頂級商圈，第19家、同時也是目前坪數最大的門市特別選在位於台北天母的大葉高島屋設點，8月起正式開幕，以稀有度、獨特性、高享受3大特色為選品重點，為消費者帶來全新的生活飲食體驗。

Mia C'bon大葉店以350坪的超大店面豪華打造旗艦門市，搜羅全球超過82個國家、提供約12,000項優選商品，店內並貼心設置專屬休息區、牛排代客現煎服務、自組水果禮品包裝服務等，更與知名品牌築地中島水產合作販售，每日海港直送鮮魚，於門市廚房現場料理，海鮮丼、刺身、壽司，供應多樣豐富的海鮮選擇。肉品區也全面使用品牌肉，氣冷雞、活菌飼養的優等豬肉、鳳凰和牛，以及美國CAB檢定安格斯板腱牛排等。另外，Mia C'bon大葉店也引進多款優質巴薩米克醋、黑松露、魚子醬等特殊食材，網羅時下最新、最夯、別處找不到的進口品項，帶來獨具特色的消費選擇。

看準越來越多民眾熱愛居家小酌的需求，Mia C'bon的「世界酒區」精選超過50個國家、2,500多支的葡萄酒、威士忌、清酒、啤酒，其中紅白葡萄酒以五大頂級酒莊為主，引進許多國內少見的歐美洲知名產區酒款，2007年份的拉菲酒莊與2006年的歐頌酒莊葡萄酒都能買得到，店內還設置了頂級酒櫃，由專人帶領消費者品鑑酒款，若未買到尋求的酒款，Mia C'bon也貼心提供顧客專屬協尋與訂購的服務。

其他還有熟菜水餃區，起司區，還有鼎泰豐、松包子、老協珍等知名品牌冷凍即食品，讓民眾輕鬆在家料理。而Mia C'bon也全面販售非籠飼雞蛋、選擇友善動物的小農鮮乳品牌，包括第一支獲得動物福利標章的吉蒸牧場透明鮮奶、彰化豐樂牧場的鮮乳坊、來自民奉牧場的新品貓兒干鮮乳等，還有進口天然洗滌用品ECOSTORE環保洗精、BRIOCHIN香氛洗手乳等友善環境的產品。

另外，Mia C'bon也以設置店中櫃的方式，推出頂級Diva Life巧克力專區、B&G德國農莊烘焙店，並與世界麵包冠軍武子靖聯手合作推出多款花草水果入料的特色肉桂捲與貝果，8月6、7日下午2點起還有限量買肉桂捲免費贈送口味任選貝果乙個的優惠活動。

歡慶Mia C'bon旗艦店開幕，台北大葉店連續2週推出多重優惠好禮，8月4日至8月6日滿額1,500元限量即送GUZZINI餐墊2入組，滿3,000元升級送RIEDEL ACCANTO水晶紅酒杯（限量100組）；即日起至8月9日滿額350元享紐西蘭陽光金圓頭奇異果3粒加價購159元，以及韓國農心辣味蝦條單包加價購39元優惠；8月10日至8月14日美國櫻桃李450克每盒加價購399元，比利時EVIAN氣泡天然礦泉水瓶裝加價購59元。

迎接中秋佳節，Mia C'bon也推出中秋禮品預購優惠，有名家月餅、精選酩酒、鮮物禮盒等多樣選擇，即日起至8月9日線上預購中，最低好康8.5折起，指定商品消費滿1,000元還加送120元生鮮商品現金抵用券。店內單筆消費滿2,000元，還能享受免費送貨到家的外送服務，不小心買太多也不怕帶不回家。

※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

別處找不到的進口品項，Mia C'bon為你精選推出，新登場販售卡薩諾瓦30年葡萄醋、CAVIAROLI特級橄欖油魚子。圖／Mia C'bon提供
別處找不到的進口品項，Mia C'bon為你精選推出，新登場販售卡薩諾瓦30年葡萄醋、CAVIAROLI特級橄欖油魚子。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon旗艦店首次推出熟菜水餃區，多款台式家常菜與風味水餃，簡單加熱就能美味上桌。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon旗艦店首次推出熟菜水餃區，多款台式家常菜與風味水餃，簡單加熱就能美味上桌。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon店內全面販售非籠飼雞蛋。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon店內全面販售非籠飼雞蛋。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon獨家販售EUGENIE優境生鮮，強調有機與產銷履歷標準的食材。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon獨家販售EUGENIE優境生鮮，強調有機與產銷履歷標準的食材。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon的虛擬店長機器人，可為消費者選物，也會親切與消費者打招呼。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon的虛擬店長機器人，可為消費者選物，也會親切與消費者打招呼。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon與中島水產合作販售高級海鮮、海港直送鮮魚。記者黃筱晴／攝影
Mia C'bon與中島水產合作販售高級海鮮、海港直送鮮魚。記者黃筱晴／攝影
Mia C'bon旗艦店內設置了皇室御用Diva Life巧克力專區。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon旗艦店內設置了皇室御用Diva Life巧克力專區。圖／Mia C'bon提供
想送禮的民眾可以自行挑選及搭配喜愛的水果，150元即可客製組裝心意滿滿的精美禮盒。圖／Mia C'bon提供
想送禮的民眾可以自行挑選及搭配喜愛的水果，150元即可客製組裝心意滿滿的精美禮盒。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon關注動物福利，上架多款友善動物的小農鮮乳品牌。記者黃筱晴／攝影
Mia C'bon關注動物福利，上架多款友善動物的小農鮮乳品牌。記者黃筱晴／攝影
店內提供鼎泰豐、松包子、老協珍等知名品牌冷凍即食品，方便民眾在家快速料理。記者黃筱晴／攝影
店內提供鼎泰豐、松包子、老協珍等知名品牌冷凍即食品，方便民眾在家快速料理。記者黃筱晴／攝影
Mia C'bon主打獨特、高檔特色商品，開幕期間近8,000元的北海道月型町西瓜瘋搶預訂。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon主打獨特、高檔特色商品，開幕期間近8,000元的北海道月型町西瓜瘋搶預訂。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon世界酒區，精選超過40個國家、2,500多支經典酒款。記者黃筱晴／攝影 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
Mia C'bon世界酒區，精選超過40個國家、2,500多支經典酒款。記者黃筱晴／攝影 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
B&G德國農莊與世界麵包冠軍武子靖聯手合作，於Mia C'bon旗艦店內推出多款花草水果入料的特色肉桂捲與貝果。圖／Mia C'bon提供
B&G德國農莊與世界麵包冠軍武子靖聯手合作，於Mia C'bon旗艦店內推出多款花草水果入料的特色肉桂捲與貝果。圖／Mia C'bon提供
店內提供代客現煎牛排服務。記者黃筱晴／攝影
店內提供代客現煎牛排服務。記者黃筱晴／攝影
店內設有專屬休憩區，購物之餘還可停下腳步嚐嚐簡單的下午茶。記者黃筱晴／攝影
店內設有專屬休憩區，購物之餘還可停下腳步嚐嚐簡單的下午茶。記者黃筱晴／攝影

品牌 葡萄酒 牧場

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