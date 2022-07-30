金門水試所養殖「海葡萄」有成 即起開放預購

金門縣水產試驗所養殖「海葡萄」有成，將批次收穫，即日起至8月5日止，生鮮海葡萄一盒裝100公克，嚐鮮價200元。民眾可電洽水試所082-326408登記購買，數量有限，售完為止。

金門縣水試所養殖課技工楊力橋表示，「海葡萄」為海洋中的一種綠色藻類，是日本沖繩著名的特產，外型看起來一串串，大小與魚子醬相仿，口感與鮭魚卵相似，色澤半透明翠綠色，因此被譽為「綠色魚子醬」之美稱，多運用在高級日式料理中，是十分珍貴的食材。

海葡萄主要由海藻多醣、膠原蛋白和膳食纖維組成，胺基酸組成均衡，含有DHA、EPA、ARA等珍貴的不飽和脂肪酸；礦物質和維生素含量豐富，是極具特色的食用海藻。

水試所也說，新鮮的海葡萄需於陰涼處常溫保存，盡速食用完畢，不可冷藏，不可冷凍。該所的海葡萄使用天然海水養殖，海藻上會有附生的小型海洋生物實屬正常，料理前請以飲用水清洗數次，清洗後以冰水冰鎮10-20秒，增加脆度，口感更佳，清洗後立即食用。

水試所說，可依個人喜好，將海葡萄沾取沙拉醬、和風醬、果醋類、醬油、芝麻醬等沾料食用或入菜至各式料理中。食用時再沾取醬料，否則會因滲透壓不同導致海葡萄萎縮，影響口感及美觀。