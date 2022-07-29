北海岸瘋草里大咬運動會周末開跑 文青漁港夏夜開趴

新北市漁業處攜手朱銘美術館規畫「北海夜金閃閃－瘋草里大咬運動會」，明天起在石門區草里漁港登場，有可愛逗趣的「大咬貓」裝置、童趣的「草里ㄟ家」壁畫，還有免費垂釣教學、手作工作坊、海海市集，入夜後搭起星空帳篷、暖黃燈串配上夜間音樂Party，體驗海港浪漫風情。

新北市漁業處為發展地方特色、推動漁港轉型，自去年起開始規畫系列活動，從港邊景觀著手融入年輕活力的「大咬貓」角色，讓傳統漁港增添藝術氣息吸引年輕族群，今年再度辦理「瘋草里大咬運動會」，希望藉由互動體驗工作坊，讓大家以後提到釣魚體驗，第一個想到的地方就是石門草里漁港。

「大咬」是捕魚時大獲豐收的盛況，對於漁夫或是釣客都是絕佳狀態，漁業處特將「大咬」塑造為草里的地方標誌，透過運動會般的活動接力賽，結合草里特色與海港意象，包括釣魚新手也能漁獲滿滿的「魚達人垂釣體驗」等活動。

系列活動自明天起到8月20日，每周六、日下午3到7點的「魚達人垂釣體驗活動」，開放線上報名35名，現場報名15名，也開放現場民眾遞補，每場次前50名報名成功者，即可獲得紀念品、漁村新鮮美食、100元現金券，沒搶到的民眾亦可於現場報名工作坊體驗，各梯次報名時間請至活動官網查詢。

漁業處表示，為持續翻轉漁港將藝術帶入港區，於草里漁港舉辦「瘋草里大咬運動會」，現場有藝術展覽、在地美食攤位與藝術海派對市集，每周有不同主題的互動體驗工作坊，還可以參加親子釣魚活動，現場並設有浪漫星空帳篷區休憩，歡迎民眾來感受夜漁港氛圍。