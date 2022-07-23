義式啤酒吧快閃香堤廣場 一秒滿足台南義大利兩種願望

義大利和台灣有些相似，兩地夏日都為高溫炎熱，兩國民情同樣重視美食、並以隨性好相處為內建人設DNA。想感受義大利風情？正在信義區香堤廣場快閃的仲夏義式酒吧「The House of PERONI沛羅尼」，將以清涼啤酒和聯名的蜷尾家義式冰淇淋，成為度過「大暑」的絕佳避暑提案。

PERONI Nastro Azzurro沛羅尼啤酒於1963年推出，所謂「Nastro Azzurro」是義大利文「藍絲帶」（Blue Ribbon）之意，並源自1930年代義大利籍遊輪Ocean Liner Rex所獲得的「藍絲帶獎」。其外觀為淺金黃色，入口時先會感受到清淡的檸檬果香，並伴隨柔和的麥香與輕微苦味尾韻，是來自地中海的麥香「大人味」。

PERONI沛羅尼長年推廣義大利餐前酒文化「Aperitivo」：代表打開、開啟，除了為一日的忙碌小結，也「開啟」了與家人朋友相聚的甜美休憩時光，如此來說，餐前酒的愜意、放鬆，正是義大利人享受生活的甜美象徵。

為迎接夏日，PERONI沛羅尼特別自7月21日起於信義區推出快閃的「The House of PERONI沛羅尼」空間，並能在此品嚐到帶有檸檬果香的PERONI沛羅尼啤酒，更有與台南冰品品牌蜷尾家合作的PERONI檸檬義式冰淇淋（Gelato）。活動地點為台北市信義區香堤廣場，地點介於微風松高、A8、A9、A11之間，每日下午兩點開始至晚上10點，活動已於7月21日開始、快閃四日直至7月24日（日）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康