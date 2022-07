義式啤酒吧快閃香堤廣場 一秒滿足台南義大利兩種願望

義大利和台灣有些相似,兩地夏日都為高溫炎熱,兩國民情同樣重視美食、並以隨性好相處為內建人設DNA。想感受義大利風情?正在信義區香堤廣場快閃的仲夏義式酒吧「The House of PERONI沛羅尼」,將以清涼啤酒和聯名的蜷尾家義式冰淇淋,成為度過「大暑」的絕佳避暑提案。

PERONI Nastro Azzurro沛羅尼啤酒於1963年推出,所謂「Nastro Azzurro」是義大利文「藍絲帶」(Blue Ribbon)之意,並源自1930年代義大利籍遊輪Ocean Liner Rex所獲得的「藍絲帶獎」。其外觀為淺金黃色,入口時先會感受到清淡的檸檬果香,並伴隨柔和的麥香與輕微苦味尾韻,是來自地中海的麥香「大人味」。

PERONI沛羅尼長年推廣義大利餐前酒文化「Aperitivo」:代表打開、開啟,除了為一日的忙碌小結,也「開啟」了與家人朋友相聚的甜美休憩時光,如此來說,餐前酒的愜意、放鬆,正是義大利人享受生活的甜美象徵。

為迎接夏日,PERONI沛羅尼特別自7月21日起於信義區推出快閃的「The House of PERONI沛羅尼」空間,並能在此品嚐到帶有檸檬果香的PERONI沛羅尼啤酒,更有與台南冰品品牌蜷尾家合作的PERONI檸檬義式冰淇淋(Gelato)。活動地點為台北市信義區香堤廣場,地點介於微風松高、A8、A9、A11之間,每日下午兩點開始至晚上10點,活動已於7月21日開始、快閃四日直至7月24日(日)。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康