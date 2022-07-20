清爽氣泡加上哈密瓜果香 激旨哈密瓜沙瓦季節限定登場

來自日本的GEKIUMA激旨沙瓦加入台灣RTD即飲調酒市場行列，推出季節限定哈密瓜風味，以3%低酒精度呈現清爽碳酸與果香風味，成為輕鬆易飲且溫和的夏季低酒精飲料新選擇。

GEKIUMA激旨是日本沖繩製酒大廠昌廣酒造（Masahiro distillery）與信集團（Shin Group）合作發表的品牌，由酒造第八代傳人同時身兼釀酒師的比嘉昌泰（Masayasu Higa），傳承酒造140年的歷史，以日本職人的精神打造。昌廣酒造於1883年創立，是沖繩最古老、最大型的蒸餾所之一。昌廣酒造也將釀製沖繩傳統烈酒「泡盛」的歷史與技術，傳承至威士忌釀造的工藝之中。

日本GEKIUMA激旨哈密瓜沙瓦以日本哈密瓜原汁加上微氣泡碳酸，在清爽碳酸氣泡中加入哈密瓜果香，喝起來清新怡人，適合不喜歡酒味但又想小酌一下的消費者。瓶身設計以復古City Pop為靈感，瓶身上有酷酷個性的「Geki-Girl」激旨女孩畫像，彷彿回到1980年代。

GEKIUMA激旨哈密瓜沙瓦即日起於7-ELEVEN超商、全聯福利中心、家樂福量販店、大潤發、唐吉訶德DON DON DONKI、台灣楓康超市、City Super、高雄大樂購物中心、新光三越百貨超市、刻之酒藏全面上市。