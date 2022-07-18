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爭鮮攜手米其林餐盤baan！3款「泰式壽司」新上桌
夏天換口味！連鎖迴轉壽司「爭鮮」本次首度攜手米其林餐盤推薦泰式餐廳「baan」，聯名推出「炙香東蔭比目魚」、「黃咖哩蟹絲大蝦」、「青檸酸辣赤蝦」等3款壽司，以多種香料交織出泰式料理的獨特滋味，自7月18日起限定登場。
由泰國主廚Chef Ton泰國所創立的「Baan」，店名在泰文中就是「家」的意思，擅長以泰式家鄉菜作為基礎變化，過去也曾獲得曼谷米其林指南的餐盤推薦。2018年12月，Baan正式來台開設首間海外分店，店內維持一貫理念，提供有多款泰式家常料理。
此次爭鮮與baan聯名推出的3款餐點中，「炙香東蔭比目魚」將招牌東蔭功以醬料呈現，搭配上炙燒的比目魚，有著微辣酸甜的滋味，以及香茅、檸檬的清爽感，每貫30元。「青檸酸辣赤蝦」則將椰糖、魚露，加上檸檬、羅望子與辣椒等香料特調的檸香酸辣醬，配上阿根廷赤蝦，帶來生津開胃的享受，每貫40元。至於「黃咖哩蟹絲大蝦」則將特製的黃咖哩與椰漿調和並拌入蟹絲、蛋絲，再搭配鮮甜大蝦，帶來豐富的口感，適合咖哩控品嚐，每貫40元。
此次聯名商品自7月18日於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS雙品牌同步上市，另外在外送平台也推出限定聯名餐盒，可搭配鮮魚味噌湯或氣泡水，每組279元起。
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