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30年怡客咖啡變身！首間林口概念店 放送百杯1元咖啡

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
義式香飯糰同步回歸。圖／怡客咖啡提供
義式香飯糰同步回歸。圖／怡客咖啡提供

成立於1994年，有近30年歷史的台灣連鎖咖啡品牌「怡客咖啡」，將以全新面貌登場。首間品牌概念店開設於林口，包括全新品牌識別、裝潢風格，也改變了產品結構；此外，歡慶新生，7月15日(五)及7月16日(六)兩天，將提供100杯「1元咖啡」，全門市並將於7月15日(五)當天同慶「全飲品買一送一」。

怡客咖啡於2021年底由錸德集團投資，引入新團隊，並進行全面改革，去年底喊出打造「全台最好吃連鎖咖啡品牌」，今年上半年即陸續與名店聯名推出新餐點。

今日發表的全新視覺Logo，以藍色為品牌主色調，呼應ikari的日譯「錨」帶出的海洋意象。Logo不僅代表著餐點、輕食及咖啡三個盤子擺放在桌上的俯視圖意象，呼應現在「手機先食」的拍攝角度，也代表著沉浸在咖啡廳內的低語及想像。怡客咖啡總經理劉人豪表示，「我們常提到星巴克綠、路易莎橘、CAMA黃，我們期盼未來大家也能以『怡客藍』作為我們的品牌識別」。

怡客發表全新裝潢風格，揮別過去咖啡廳昏黃柔和印象，以白色中性調為主，搭配選用水抿石、不鏽鋼及淺色木質等材質，凸顯全新品牌的藍色主色調。另外，也在功能性作了優化，於二樓客席區規劃兩個會議空間，呼應現代行動辦公室潮流，也在座位區內大幅增設插座。店內wifi與知名品牌Aruba合作，確保網路暢通。

除了更新，也懷舊。陪伴怡客咖啡多年的人氣經典產品「義式香飯糰」也重現在林口概念店。並與正宗比利時鬆餅品牌Belga合作，於林口概念門市販售最正統、道地的布魯塞爾鬆餅，台灣法國人協會副會長Elias還在開幕首三日擔任店長，親自為民眾烤出經典布魯塞爾鬆餅。

林口概念店也將推出限定的耶加雪菲精選單品咖啡，同時推出義式浪漫經典甜點「阿法加朵Affogato」。

劉人豪指出，這是怡客近30年來，首次大規模的的品牌視覺更動，「我們期望怡客作出的改變，可以讓年輕世代了解到這個品牌的魅力，以及我們對於產品及口味上的堅持」。他強調，「這只是怡客在品牌上重塑的第一步，未來我們將逐步調整既有門市，並持續開展新門市，提供更多顧客選擇。」

怡客咖啡林口概念門市

開幕日期：7月15日(五)

時間：周一至周日7:00~20:00

地址：桃園市龜山區文化二路38-3號

官網：https://www.ikari.com.tw/

怡客咖啡總經理劉人豪帶領轉型。圖／怡客咖啡提供
怡客咖啡總經理劉人豪帶領轉型。圖／怡客咖啡提供
林口店裝潢風格轉趨年輕明亮。圖／怡客咖啡提供
林口店裝潢風格轉趨年輕明亮。圖／怡客咖啡提供
全門市於7月15日(五)當天同慶「全飲品買一送一」。圖／怡客咖啡提供
全門市於7月15日(五)當天同慶「全飲品買一送一」。圖／怡客咖啡提供
藍色是主色調。圖／怡客咖啡提供
藍色是主色調。圖／怡客咖啡提供

咖啡廳 品牌 林口

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