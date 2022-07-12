全台唯一高粱調酒吧！金門酒廠KK Bar 華山快閃45天

甫歡慶70週年的金門酒廠，切入年輕潮流陣地台北華山文創園區，於7月13日至8月28日開設「KK Bar金酒吧」，預計快閃營業45天。這不只是全台唯一主打高粱調酒的酒吧，更集結AR策展、一日店長、美拍裝置、特色演出、跨界單品、網紅美食等七大話題，挑戰全台夏日人氣熱點。

金門酒廠請到職人團隊歷經六個月的打磨，為酒吧設計出8款以金門高粱酒為基酒的風格調酒；巧妙運用高粱酒的辛辣感，以及高粱酒純糧釀製的特有香氣，打造出最適口好喝的高粱調酒。此外，現場更讓你用最精省方式品，飲到「一年香、三年醇、五年陳、八年綿」等不同年份的金門高粱酒。

除了品飲，更有融合藝術美學及AR體驗的策展空間，帶你穿越千年，沉浸在古人的「曲水流觴」品酩場景中，了解中式白酒及金門酒廠的歷史。透過現場 AR裝置互動解謎，還能獲得高粱調酒兌換券或折價券。

「KK Bar金酒吧」所供應的8款調酒分別為以少量的58度高粱酒為基底的「人生轉烈點」；與白桃、椰子、玫瑰、黑櫻桃等香甜滋味共舞的「第一桶金」；以清爽沁涼的經典Mojito為發想的「島嶼夢吉多」；入口時一股煙燻感直衝上來的「捍衛戰士」，呼應金門的歷史煙硝；「覓貴人」以蜜及桂花茶入酒；因疫情有感的「被偷走的這三年」， 以比較高的甜感為你中和生活的苦澀；「暈船金母湯」及「今晚睡你家」的酒感愈來愈重，像是熱情遇上愛情，讓人沉醉不醒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康