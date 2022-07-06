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壽星用餐5折！墾丁凱撒西餐廳重啟 泰式戶外BBQ搶商機

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
墾丁凱撒發現西餐廳展現度假氛圍。圖／墾丁凱撒提供
墾丁凱撒發現西餐廳展現度假氛圍。圖／墾丁凱撒提供

墾丁凱撒大飯店去年起即重整飯店餐廳結構，除了斥資百萬推墾丁首家正宗泰式餐廳LOTUS THAI CUISINE(蓮花餐廳)，深受吃到飽控喜愛的「發現西餐廳」歷經近一年籌畫也迎來新風貌，業者表示，「期能搶攻墾丁最強Buffet寶座」。

經過改裝重啟的西餐廳，規劃有6大開放式美食料理區，包括熱食料理、中島蔬食、日料海鮮、異國料理、手作甜點與飲品等區域，推薦特色主菜有爐烤牛排、愛爾蘭黑啤酒燉牛臉頰、法式油封鴨腿、佛羅倫斯燉牛肚；餐檯另引進「自助生啤酒機」，在炙熱的南台灣度假也能一消暑氣；甜點區除了各式糕點，還有Movenpick冰淇淋和新鮮當季水果。

全新開幕的發現西餐廳，以「以碧海藍天佐餐」為題，寬敞的空間有絕佳的自然採光，加上懸掛的花卉植栽隨著陽光及投射燈光折射，展現蓬勃生氣。擁有無敵海景的戶外座位區，於暑假期間推「泰式戶外BBQ饗宴」，由主廚專業炭烤豐盛海陸美食如 炭烤魷魚、烤白蝦、泰式沙嗲烤雞胸等多樣美味。

發現西餐廳開幕優惠，入住房客於9月30日前訂房並同時加購晚餐，可享平日/小假日/假日1,688元、大假日1,888元雙人用餐優惠；另有針對壽星用餐優惠，即日起至8月31日，兩人同行，當月壽星用餐可享5折(大假日不適用)。可洽：08-886-1889轉5220，官網：https://kenting.caesarpark.com.tw/。

【貼心提醒：飲酒過量，有害健康】

墾丁凱撒發現西餐廳改裝重啟，將戶外陽光綠野收進屋內。圖／墾丁凱撒提供
墾丁凱撒發現西餐廳改裝重啟，將戶外陽光綠野收進屋內。圖／墾丁凱撒提供
海鮮百匯。圖／墾丁凱撒提供
海鮮百匯。圖／墾丁凱撒提供
愛爾蘭黑啤酒燉牛臉頰。圖／墾丁凱撒提供
愛爾蘭黑啤酒燉牛臉頰。圖／墾丁凱撒提供

墾丁 甜點

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