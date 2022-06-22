高爾宣用它與音樂交心！「麥卡倫經典調酒月」開跑

每一款經典調酒背後都有一個非凡的故事，因此，誕生了Old Fashioned、Whisky Sour、Manhattan等全球最受歡迎排名前十的經典調酒，同時也是眾調酒師們研擬新酒譜的靈感來源；為致敬「經典再創新」的經典調酒，麥卡倫推出「經典調酒月」活動，邀請甫出道即獲多項國內外音樂大獎的創作歌手高爾宣作為宣傳大使，並結合全台特色酒吧，號召大家一起「以經典調酒與音樂交心」。

即日起至7月31日於全台頂尖酒吧登場的「經典調酒月」，將透過麥卡倫雙雪莉桶馥郁飽滿的酒體重塑經典。以Old Fashioned為例，麥卡倫雙雪莉桶12年將呈現出俐落簡約如英國紳仕般的Old Fashioned，從獨特的黃金色調中感受清爽柑橘及溫潤辛香的完美平衡；而歷史更為悠久的Whiskey Sour，則在麥卡倫雙雪莉桶12年的勾勒下，展現出如奶油糖果般的纖細風味，脆爽蘋果的甜香風格。

創作歌手高爾宣受訪時坦言，希望每個作品都能讓人有耳目一新的感覺，因此平時就會從經典的音樂作品吸收精髓，進而成為自己創作的養分；他也透露，閒暇之餘與朋友相聚時，也是以一杯經典調酒做為開端，「算是放鬆心情的儀式感。」

「我很喜歡威士忌馥郁香氣與溫潤口感，就像是樂譜上的音符，帶出一首首動人的曲子」，高爾宣說，「若要用一個字來形容好的威士忌調酒，就是grooving，就像一段很有律動感的旋律，喝起來會讓人很開心，並且感受到威士忌調酒豐富的多層次節奏，帶給人愉快放鬆的感覺」。

「麥卡倫經典調酒月」活動期間，至指定酒吧點購麥卡倫經典調酒，即可獲得2點，集滿5點可兌換「麥卡倫雙雪莉桶12年」乙杯。更多資訊可加入麥卡倫LINE官方帳號：https://bit.ly/3xJvyQP。

【未成年請勿飲酒，酒後不開車 麥卡倫邀請高爾宣為活動代言，期能以經典再創新藝境。圖／麥卡倫提供

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】 麥卡倫雙雪莉桶12年，口感如蜂蜜般香甜可口，木質辛香與葡萄乾、焦糖均衡呈現；餘韻溫暖且甜美。圖／麥卡倫提供

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】