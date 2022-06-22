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又一家熄燈！捷運六張犁站「老木咖啡」6月27日說再見

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
老木咖啡將於月底熄燈。圖／摘自臉書
老木咖啡將於月底熄燈。圖／摘自臉書

位在台北捷運六張犁站旁的深夜咖啡館，被網友形容「像回到老木家自在伸展」的老木咖啡，將在6/27熄燈，巷弄裡的咖啡館營運9年，與在地建立起深厚情感，不少人悲嘆「木魂在此」。

老木咖啡剛在臉書貼出「6月27日是老木的結業式」，也同時公告將有接手人，「最終接手的是我們自己也喜歡的人，老木的樣子，應該會被某種程度的保留著。」

日前老木就已在臉書預告可能將於6月底休業，「因為老木之一要回澳洲了，老木之二比較想開老北酒吧，老木之三要帶三貓去流浪」，當時就有網友敲碗請人來接手，期待延續老木精神。

據說，「老木」是因位於小公園旁，門口有很多老木，加上該區有太多「小」字輩的文青店，因此決定走「老」廢青路線。店內風格被稱為「工地風」，磚牆水泥、燈管線路外露都很名符其實；桌椅多為二手回收家具，館內也定期展出台灣當代藝術家展覽，還有幾隻領養來的貓狗，同時是寵物友善餐廳，因為特有居家風格，成為社區名店。

老木咖啡是社區裡的深夜咖啡館，也是夜貓族的聚會地。圖／摘自臉書
老木咖啡是社區裡的深夜咖啡館，也是夜貓族的聚會地。圖／摘自臉書

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