又一家熄燈！捷運六張犁站「老木咖啡」6月27日說再見

位在台北捷運六張犁站旁的深夜咖啡館，被網友形容「像回到老木家自在伸展」的老木咖啡，將在6/27熄燈，巷弄裡的咖啡館營運9年，與在地建立起深厚情感，不少人悲嘆「木魂在此」。

老木咖啡剛在臉書貼出「6月27日是老木的結業式」，也同時公告將有接手人，「最終接手的是我們自己也喜歡的人，老木的樣子，應該會被某種程度的保留著。」

日前老木就已在臉書預告可能將於6月底休業，「因為老木之一要回澳洲了，老木之二比較想開老北酒吧，老木之三要帶三貓去流浪」，當時就有網友敲碗請人來接手，期待延續老木精神。