快設好鬧鐘！RAW夏季菜單6月27日中午12點開訂

RAW繼上一季以「Re:define future」探索未來料理風貌後，國際名廚江振誠這次回歸初心，以全新夏季菜單「GRANDE CLASSIQUE」，重新演繹橫跨九個世紀的法國經典料理。訂位將於2022年6月27日中午12 點（台灣時間）正式開放，預定7月14日法國國慶日當天起推出。

這次江振誠回朔法國十一至廿世紀，跨越900年的文化沈澱，邀請粉絲一同探索經典法國料理。RAW透過官方FB粉絲團指出：「有多少經典之作你我沒有品嚐過，有多少是必需足夠深入了解法國文化才理解的菜單構思和內斂的法國工藝精神。」