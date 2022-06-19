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快設好鬧鐘！RAW夏季菜單6月27日中午12點開訂

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
RAW全新夏季菜單「GRANDE CLASSIQUE」，訂位將於2022年6月27日中午12 點（台灣時間）正式開放。圖／摘自RAW官方FB粉絲團。
RAW全新夏季菜單「GRANDE CLASSIQUE」，訂位將於2022年6月27日中午12 點（台灣時間）正式開放。圖／摘自RAW官方FB粉絲團。

RAW繼上一季以「Re:define future」探索未來料理風貌後，國際名廚江振誠這次回歸初心，以全新夏季菜單「GRANDE CLASSIQUE」，重新演繹橫跨九個世紀的法國經典料理。訂位將於2022年6月27日中午12 點（台灣時間）正式開放，預定7月14日法國國慶日當天起推出。

這次江振誠回朔法國十一至廿世紀，跨越900年的文化沈澱，邀請粉絲一同探索經典法國料理。RAW透過官方FB粉絲團指出：「有多少經典之作你我沒有品嚐過，有多少是必需足夠深入了解法國文化才理解的菜單構思和內斂的法國工藝精神。」

除了菜色之外，服務也是這場餐會的體驗重點，RAW透過官方FB粉絲團表示：「會將細膩優雅的法式服務帶入其中。」

自十一至廿世紀的經典法料演繹，是本次夏季餐會主題。圖／摘自RAW官方FB粉絲團。
自十一至廿世紀的經典法料演繹，是本次夏季餐會主題。圖／摘自RAW官方FB粉絲團。

法國 江振誠

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