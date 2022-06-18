全球75組！軒尼詩百樂廷NBA 75週年水晶瓶每組525萬元

全球干邑領導品牌軒尼詩，與國家籃球協會（簡稱 NBA）追求突破、無畏無懼的信念結合，自2021年起成為全球首位「NBA官方烈酒」合作品牌。2022年百年珍稀軒尼詩顯赫系列百樂廷，延續「時間的收藏」主軸，釋出限量編號、以精緻工藝酒瓶盛裝卓越干邑，向世界頂級職業籃球聯盟NBA致敬75週年盛宴。該酒款全球限量75組，台灣僅有2組，每組售價新台幣525萬元。

今年軒尼詩百樂廷實踐了有史以來最具原創性和技術挑戰的手工水晶瓶身。瓶身概念由傳奇巴黎珠寶設計師勞倫茲・鮑默（Lorenz Bäumer）親手起草並完成設計，透過位於法國中部旺多姆市的奢華水晶品牌巴卡拉（Baccarat），以大師工匠級的人工吹製水晶工藝，量身訂製全球限量75只的水晶瓶身。

勞倫茲・鮑默設計的瓶身，細膩地呈現了真實籃球的外觀。1.75公升容量的水晶瓶上錯落著不同尺寸的刻面，活力四射地串起干邑的古銅色反射，水晶晶瑩剔透的細緻與軒尼詩百樂廷的百年酩酒風華，彰顯NBA聯盟75週年的傳奇故事。

自 1979 年軒尼詩百樂廷上市以來，它就是一則雋永的傳奇，由軒尼詩第六代調合總藝師莫理斯．費爾沃（Maurice Fillioux）以上看百年、超過百種生命之水精心調配而成。身為音樂愛好者的莫理斯．費爾沃，視天堂酒窖（Chai Paradis）的生命之水為跳動的音符，透過調和工藝譜出和諧頌歌，讚頌球場上高潮迭起的精彩時刻與軒尼詩百樂廷干邑釀造技藝的卓越表現。

「大自然與它本身的奇妙像是能帶我飛翔。」勞倫茲・鮑默在參訪軒尼詩葡萄園時，理出了這樣的心得。他意識到與大自然共處的時光，帶來熱情無比的共同語彙，也因如此，當藤架上的葡萄像寶石閃閃璀璨時，一個恰如其分的水晶容器有了雛形。最終，勞倫茲・鮑默與巴卡拉水晶共同實現了這只充滿活力的手工水晶酒瓶，將籃球的活力、軒尼詩百樂廷的詩意以及閃爍著寶石光耀的葡萄融為一體。

軒尼詩百樂廷NBA水晶瓶僅生產75組，橙色皮革製成的立方外酒盒亦由勞倫茲・鮑默構思設計。帶有鉸接設計的酒盒，於使用金鑰匙開啟後由四方翩然落下，突顯了矗立其中的限量籃球型態水晶瓶；崁入酒盒的限量編號鍍金飾牌，為這組珍稀典藏增添了獎盃的勝利意味。量身定製還包含兩只由巴卡拉水晶製作的球型酒杯、專屬汲酒器及弧形托架。在NBA聯盟更新獎盃的2022年，軒尼詩百樂廷NBA水晶典藏限量版更有其不凡的收藏意義。

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