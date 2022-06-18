露營就要喝香檳！MOËT X勤美學奢華露營只有4場

全球香檳領導品牌的酩悅香檳，宣佈與國內知名露營品牌勤美學合作，推出MOËT X勤美學「Cheers！旅行與慶祝」奢華露營，於2022年7月12、24日以及8月9、21日，共四個場次，每場均為二天一夜行程，邀請消費者從日常旅行感受香檳的美好。週二房價每人4,200元，週日房價每人4,725元，每場次限定人數為45人。憑打卡分享，每帳即享有酩悅香檳慶祝驚喜禮盒乙組，內含品牌限定毛巾及獨家祝福獻禮。

MOËT X勤美學「Cheers！旅行與慶祝」奢華露營，將帶給消費者全面性的香檳v.s. 生活體驗，從第一杯酩悅無年份香檳揭開奢華露營序幕，到帳篷內的洗浴用品牌毛巾到極具巧思的Mini Moet伴手禮盒，連接晩餐時刻的香檳晚宴，也透過品牌大使的介紹與解說，探索酩悅香檳品牌歷程、旗下主力品項，無年份酩悅香檳及粉紅酩悅香檳風味特色、餐點搭配建議到香檳飲用時的杯款選擇，在夜空下享受美好餐點及香檳，彷彿是一場實用及美感兼具的香檳饗宴。

消費者入村時即享用沁涼的酩悅無年份香檳（Moët Brut Impérial），透過金色的香檳杯彷彿在慶祝這場旅程開始，同時搭配勤美學的在地體驗，感受夏季苗栗小鎮上的文青冰店，也在現場傳遞期間限定的古早美味，將純糖且帶著土地樸實的好味道化成一道道夏日冰點，古樸剉冰與奢華香檳的碰撞，與香檳一同激盪出歡快的慶祝節奏。

入夜的餐桌點上朵朵燈光後，閃耀著屬於酩悅香檳的浪漫情懷。二款旗艦款酩悅香檳搭配當地餐點，美食美酒的伴隨下，品牌大使的服務與娓娓道來的品牌歷史、酒款介紹、香檳杯品飲建議及香檳餐點搭配體驗，讓整場體驗更為深刻難忘。

帶有果香輕盈微酸、細緻氣泡的酩悅香檳，無疑是佐餐的最佳良伴，讓人愉悅的美味，幾乎能和所有食物成為好友，在生活中為味蕾增添精彩。餐後隨著點燃仙女棒，在星光點點的草地，許下一切成真的美夢，為晚餐劃下光彩又耀眼的句點。

兩天一夜的活動中同步推出藍晒顯影，讓賓客們在陽光下閃耀驚喜，由勤美學專業指導人員以藍晒日光顯影的手法，讓影像透過陽光印在紙張上層層顯現。以及手作梅漬番茄，將這次「MOËT酩悅香檳X勤美學經典酩宿」體驗，以珍藏佳釀的理念延續。