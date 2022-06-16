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無印良品全台首間超大路面店曝光！獨家賣麵包、咖哩飯
受到許多台灣人喜愛的MUJI無印良品，過往店面都在百貨賣場裡面，如今宣布將開出全台首間的路面店，位於高雄岡山門市將於7月中旬開幕，700坪的空間將成為全台最大店，在店中也將首度販賣麵包，以及咖哩輕食，以「食與憩」為主軸來打造。
在岡山門市中，無印良品打造高雄地區最大的良品超市，可以選購生鮮蔬果、台灣特色選品「FOUND FOOD」系列，更與在地烘焙職人合作，推出20款不含反式脂肪酸及人工添加物的麵包西點。
另外也將熱銷的異國咖哩速食包調理食品，搭配專用米飯、現煮蔬食，推出咖哩輕食套餐，販售價格為180元，另外也提供單點的沙拉、甜點、咖啡茶飲及酒精類飲品，包括Café&Meal MUJI暢銷甜品本和香糖起司蛋糕、無咖啡因的玉米鬚茶及嚴選在地水果釀造，岡山門市限定販售的芭樂啤酒與荔枝啤酒等。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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