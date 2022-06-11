獨／57年的回憶！西門町「一條龍餃子館」歇業

受到疫情影響，許多餐飲名店受到嚴重衝擊。創立於1965年，至今已經有57年歷史的西門町老店「一條龍餃子館」宣佈，受疫情衝擊環境，決定將於6月30日暫時歇業。消息一出，也引起民眾們的不捨與熱烈討論。

位於峨嵋街的「一條龍餃子館」，創立於1965年4月，原本採兩層樓設計，現在僅保留二樓店面。店內以北方料理為主，又以蒸餃為招牌，提供有牛肉、鮮肉、花素、韭菜蝦仁等多種口味，同時也提供包括餅食、麵食，還有熱炒、火鍋等菜色，乃是西門町內知名的聚餐名店之一，在google上累積超過470則評論，平均3.8顆星。

儘管陪伴許多老西門町人度過青春歲月，但是一條龍餃子館近日貼出歇業公告，表示自家歷經西門町繁榮期、衰退期、復甦期。如今受疫情衝環境，決定於6月30日暫時歇業。期望不久將來一條龍再現，舊雨新知繼續支持。

公告中也指出，老西門町人都知道西門挺有三部曲：帶著馬子（女朋友）吃一條龍的餃子、看萬國戲院的電影、喝銀馬車的咖啡，充滿了對西門町的懷念。除了一條龍餃子館外，西門町商圈最後一間「肯德基」已於去年8月結束營業，另外經營57年的「豪華鐘錶」也於去年底結束營業，也讓記憶中的西門町不斷改變。