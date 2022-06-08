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打卡送蒜飯+調酒 巡迴「菲律賓美食餐車」再抽機票

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
參與活動，也可獲得富有菲律賓特色的飲品。圖／菲律賓觀光局提供
參與活動，也可獲得富有菲律賓特色的飲品。圖／菲律賓觀光局提供

為了讓台灣民眾也能感受到菲律賓的美食、海島風情，「菲律賓美食美酒特色餐車」自即日起至6月21日期間，將在台北松山文創園區、東區龍門廣場等地巡迴展出，只要完成指定任務，就可以免費獲得Sisig肉末蒜飯、阿多波蒜飯、鳳梨Mojito等傳統的菲律賓美食與美酒，還有機會抽中菲律賓機票、住宿等贈禮。

美食是觀光旅遊重要的一環，而菲律賓也擁有各類型的美食料理。菲律賓除了早期與中國福建沿海通商以外，再加上過去曾被西班牙、美國殖民的歷史背景，讓當地的飲食口味結合了亞洲、歐洲和美洲的特色。例如菲律賓人愛吃米飯，就連當地的國際連鎖速食店，也能見到米飯的蹤影。除此之外，不少料理都會加上醋或是新鮮金桔（Calamansi），在餐桌上常見泡好的蒜頭胡椒白醋或是新鮮金桔，供顧客自由調味。

此次菲律賓觀光局所打造的「菲律賓美食美酒特色餐車」提供2種菲律賓代表性的美食。「Sisig肉末蒜飯」起源於美食之都邦板牙省，被紐約時報譽為「地表最強豬肉料理」，混合豬頭肉、豬皮、豬肝、雞肝、洋蔥、辣椒等食材高溫熱炒，再淋上新鮮金桔提鮮，滋味鹹香富咬勁，下飯又下酒。另款「阿多波（Adobo）」為菲律賓國民美食，以豬肉、醋、月桂葉、胡椒粒、蒜粒燉煮，再將特調醬汁收乾入味。兩款料理均搭配蒜飯，還有以春捲皮裹炸芭蕉的酥脆Turon、解膩爽口的Atchara菲式泡菜、菲律賓鹹蛋。

除此之外，現場還會有芒果汁、經典蘭姆酒可樂、鳳梨Mojito、國產生力清啤等菲律賓常見的飲品。民眾只要在活動現場完成任務並打卡，就可免費獲得1份菲律賓料理；按讚官方粉專，則可獲得1杯限量美酒，參與線上活動，就有機會抽中菲律賓機票、住宿券等大獎。

菲律賓美食美酒特色餐車巡迴時間自即日起至6月21日。6月8日於松山文創園區-文創大街；6月9～10日於信義351號公園；11～12日於松山文創園區-文創大街；13～17日於東區龍門廣場；18～19日為瓶蓋工廠台北製造所；20～21則在東區龍門廣場，每日時間不一，以官方公告為主。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐車提供有Sisig肉末蒜飯、阿多波蒜飯等經典特色美食。圖／菲律賓觀光局提供
餐車提供有Sisig肉末蒜飯、阿多波蒜飯等經典特色美食。圖／菲律賓觀光局提供
菲律賓美食美酒特色餐車自即日起正式展開為期14天的巡迴活動。圖／菲律賓觀光局提供
菲律賓美食美酒特色餐車自即日起正式展開為期14天的巡迴活動。圖／菲律賓觀光局提供
只要參與打卡任務活動，就可免費兌換菲律賓特色美食。圖／菲律賓觀光局提供
只要參與打卡任務活動，就可免費兌換菲律賓特色美食。圖／菲律賓觀光局提供

菲律賓 文創

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