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超高年份原酒抵台 1960 NORTH BRITISH全球僅165瓶

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
1960 NORTH BRITISH單一穀類蘇格蘭威士忌原酒，全球裝瓶總數僅165瓶，每瓶售價32萬元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
1960 NORTH BRITISH單一穀類蘇格蘭威士忌原酒，全球裝瓶總數僅165瓶，每瓶售價32萬元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

根據萊坊投資奢侈品指數（Knight Frank Luxury Investment Index）發布的報告指出，稀有威士忌的價格比起過去十年增長近600%，是近年升幅最高、增長最快的奢侈品投資項目。看準超高年份原酒市場，英蓋爾精品洋酒引進NORTH BRITISH蒸餾廠60年單一穀類蘇格蘭威士忌原酒，全球裝瓶總數僅165瓶，每瓶售價32萬元。

位於愛丁堡西部郊區的NORTH BRITISH蒸餾廠建立於西元1885年，此款於1960年蒸餾入桶的單一桶單一穀類威士忌原酒，在橡木桶經歷逾60年的陳釀，2021年裝瓶總數僅165瓶，酒精濃度為50.6%，數量相當稀有。在整桶裝瓶正式市售前，去年底就已在知名蘇富比拍賣會上一舉創下英鎊8750元，相當於新台幣32.4萬的成交價，增值潛力十足。

1960 NORTH BRITISH 50.6%的酒液在開瓶之際即爆發濃郁香甜如奶油麥片的楓糖滋味，爾後伴隨著特殊香料氣息，圓潤的酒體中，波本玉米所散發出香草甜香中可嚐到更多堅果滋味，而在悠長的餘韻中，奶油糖的誘人氣息交織著特殊香料的香氣，超高年份的迷人風味令人相當難忘。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

拍賣會 蘇富比 酒精

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