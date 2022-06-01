蜜桃與荔枝聯手 金車Safari Club調酒桃氣荔險記上架

積極搶攻罐裝低酒精氣泡飲（Hard Seltzer）市場的金車「Safari Club」調酒，宣布再推出新口味「桃氣荔險記」，主打蜜桃與荔枝雙重水果碰撞的驚喜風味，搭配3%低酒精濃度，每瓶熱量低於100大卡，即日起於7-11、萊爾富、家樂福、大潤發、愛買、OK超商等通路陸續開賣，全聯福利中心則於6月10日起加入販售，每瓶320ml建議售價42元。

金車Safari Club「桃氣荔險記」，以蘭姆酒為基底，沁爽輕盈的微醺氣泡，融合香甜蜜桃與水潤荔枝的雙重水果滋味，搭上清爽氣泡及3%低酒精濃度，提供生活中剛剛好的微醺作用力。

在包裝設計方面，維持金車Safari Club品牌精神「Live a little」，半圓標識是微笑，也是你我的生活圈，刻意預留半邊的半滿狀態，強調適當的空白喘息，能讓自己用更正向的態度面對生活，並以質感香檳粉作為這款風味的視覺主色，呼應蜜桃和荔枝的粉嫩色系。

金車Safari Club「桃氣荔險記」上市期間享新品嘗鮮價，優惠訊息以各大通路為主。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康