日本水蜜桃沙瓦來了！激旨沙瓦搶進台灣即飲調酒市場

來自日本的激旨（GEKIUMA）沙瓦，加入台灣即飲調酒市場行列，以八○年代復古City Pop為靈感，發展出瓶身帶有酷酷個性的「激旨女孩（Geki-Girl）」畫像，以3%低酒精度，強調輕鬆易飲且溫和的飲酒口味，建議零售價52元。

激旨沙瓦本月推出季節限定蜜桃風味，以日本水蜜桃原汁加上微氣泡碳酸，清爽碳酸融合果香風味，清新怡人。

激旨（GEKIUMA）是日本沖繩製酒大廠昌廣酒造（Masahiro distillery），與信集團（Shin Group）合作發表的品牌。昌廣酒造於1883年創立，是沖繩最古老也最大型的蒸餾所之一。

時至今日，酒造第八代傳人同時身兼釀酒師的比嘉昌泰（Masayasu Higa），傳承酒造140年的歷史，以日本職人的精神，來打造激旨（GEKIUMA）即飲調酒。

激旨（GEKIUMA）沙瓦於7-Eleven超商、全聯福利中心、家樂福量販店、大潤發、唐吉訶德（DON DON DONKI）、台灣楓康超市、City Super、高雄大樂購物中心、新光三越百貨超市、刻之酒藏等均有銷售。

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