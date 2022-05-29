摩斯app「安心取溫馨送」新功能 紅茶、咖啡都有優惠

受到疫情影響，民眾在端午佳節期間，也有著遠距送禮的需求。摩斯漢堡app「安心取溫馨送」功能，特別推出端午節優惠方案，方便將電子票券贈予親友傳遞情感，並還有摩斯經典紅茶「買6送2、買10送10、買20送20」等不同的優惠方案。

除了既有的遠距隨時點餐功能之外，MOS Order App為會員新打造「安心取溫馨送」功能，消費者可以用優惠價購買摩斯商品票券，自用之外，也可以透過line或其他通訊方式，將電子票券贈送給其他親友，並至摩斯漢堡門市兌換餐點或禮品。首次以手機號碼註冊為摩斯會員的消費者，可立即獲得免費摩斯行動卡，後續並有會員見面禮、生日禮與不定期發放的優惠券。

6月正值端午佳節與畢業、考試季。透過「安心取溫馨送」功能，就可以將摩斯產品贈送給親友、師長、同學表達關心。包括限量提供「摩斯紅茶買10送10」等限量優惠，還有「摩斯咖啡買6送2」、「冰紅茶買6送2」、「蒟蒻禮盒買1送1」等不同的優惠方案，售完為止。