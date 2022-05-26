台灣喝得到！世界首款生物動力法威士忌沃特福月神來了

世界第一款榮獲Demeter認證的生物動力法威士忌，台灣也喝得到！愛爾蘭沃特福（WATERFORD）桃花源系列月神威士忌（Biodynamic Luna 1.1），甫上市即獲全球知名威士忌網站Whiskyfun 給予90分五顆星評價，為慶祝首款生物動力法威士忌登台，即日起至6月30日止，凡前往指定店家購買乙瓶月神威士忌，即贈送2個限量品酒杯，購買三瓶即贈送1盞限量月亮夜燈，滿足味蕾與視覺兼具的美好體驗。

愛爾蘭沃特福威士忌創始人Mark Reynier，受到世界上偉大釀酒師們讚揚農業生物動力法的啟發，為探索威士忌最天然純粹的風味，首度將「生物動力法」引進威士忌產業，成為全球第一家榮獲Demeter認證與世界最大規模的生物動力蒸餾廠。

三位愛爾蘭大麥種植者Trevor Harris，John McDonnell 與Alan Mooney，將Demeter國際認證的生物動力法栽培方式，應用於他們的大麥農場。他們將填滿有機糞肥的牛角，埋在地下「發酵」，創造簡單天然的堆肥來刺激微生物作用；一切都遵循宇宙動力的節奏，目的是生產充滿活力、無化學物質的土壤與大麥——這正是沃特福探索風土、追求極致純淨的品質與濃郁風味的終極體現。

沃特福酒廠總裁Mark Reynier表示：「1980年代，法國勃根地和阿爾薩斯的葡萄園中，在過去數十年大量使用農用化學肥料與追求產量勝於質量的風氣，我親自見證風土和現代釀酒產業的復興。因此，Biodynamic生物動力法的蓬勃發展，一種乍看有點古怪的新興哲學，但只要品嚐過生物動力法威士忌之後，越能證明其非凡價值的存在。」

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